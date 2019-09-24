Honda полностью перестанет продавать дизельные автомобили в Европе уже с 2021 года





Японский автопроизводитель Honda объявил, что собирается полностью прекратить продажи дизельных версий своих автомобилей в Европе уже в 2021 году. Это заявление последовало всего через несколько месяцев после того, как компания озвучила планы по переходу на европейском рынке исключительно на гибридные и электрические модели к 2025 году.

Изначально Honda планировала довести долю электромобилей и гибридов в структуре своих европейских продаж до 66% к 2025 году. Однако отрицательное отношение жителей ЕС к «дизельгейту» заметно снизило популярность к «грязным» автомобилям и соответствующим образом повысило популярность более «зеленых» автомобилей. Также на ситуацию повлияли новые более строгие нормы по вредным выбросам, которые заставляют производителей занижать мощность и динамику ДВС, чтобы уложиться в нормативы.

По всей видимости с помощью заявления о скором конце дизельных двигателей в Honda решили абстрагироваться от причастных к «дизельгейту» автопроизводителей. У компании уже есть сериный электромобиль Honda e, продажи которого стартуют летом 2020 года, также не станет слишком большой проблемой предлагать на Европейском рынке гибридные версии, так что о значимых потерях для автопроизводителя говорить не приходится.

Напомним, что за последние годы чуть ли не все крупные автопроизводители заявили о планах по постепенному отказу от разработки и выпуска двигаталей внутреннего сгорания. Недавно это сделал Daimler (Mercedes-Benz), в конце прошлого года — Volkswagen, еще раньше — Volvo и т.д.

В свою очередь аналогичные заявления делают города и целые страны, включая Индию, Данию, Швецию, Израиль, Нидерланды, Китай, Германию, Великобританию, Францию, Норвегию и т.д.

Источник: Engadget