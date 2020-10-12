Huawei назвала дату презентации флагманской серии камерофонов Mate 40 — она пройдет 22 октября





Нынешняя осень станет очень богатой, в том числе и на мобильные новинки. 13 октября пройдет презентация линейки смартфонов iPhone 12 с прямыми гранями в стиле iPad Pro, включая новую компактную модель с 5,4-дюймовым экраном, на следующий день (14 октября) OnePlus покажет нового «убийцу флагманов» OnePlus 8T, а на следующей неделе состоится премьера следующей флагманской серии камерофонов Huawei Mate 40. На днях Huawei разослала приглашение со слоганом Leap Further Ahead на ивент, который пройдет 22 октября.

Важно отметить, что речь о глобальном анонсе, а не локальной китайской премьере. То есть, выходим, что недавние сообщения о переносе выхода Huawei Mate 40 на 2021-й оказались ложными.

Аппаратным базисом новинок, как ожидается, выступит 5-нм флагманская SoC Kirin 9000 со встроенным модемом 5G. На августовской презентации генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю выражал опасения, что следующее поколение флагманской SoC Kirin в итоге может оказаться последним ввиду трудностей, являющийся последствиями далеко идущих американских санкций. После очередной волны ужесточения санкций со стороны США компания Huawei оказалась отрезана от поставок полупроводниковой продукции, критически необходимой для его деятельности. В числе других от новых заказов была вынуждена отказаться TSMC, ведущий контрактный производитель полупроводниковой продукции, который, в частности, выпускает микросхемы по заказу HiSilicon, дочерней компании Huawei.

В прошлом месяце стало известно, что Huawei сократила заказы на компоненты для смартфонов Mate 40 на 30%, ожидая сокращения продаж по сравнению с прошлым поколением Mate 30, которое, к слову, тоже поставлялось без сервисов Google.

В рамках серии Mate 40 ожидаются две модели — базовая Mate 40 с 6,5-дюймовым экраном и продвинутая Mate 40 Pro с 6,7-дюймовым дисплеем, идущие на смену прошлогодним Mate 30 и Mate 40 Pro. Они получат улучшенные характеристики, более продвинутую камеру и обновленный дизайн. В более ранних утечках также упоминались лимитированное издание Huawei Mate 40 RS Porsche Design и вариант Mate 40 Pro+, но не исключено, что эти устройства были отменены. Как сообщает Android Authority, цены на Mate 40 в Европе будут варьироваться от €1 200 до €1 300.

Источник: Huawei