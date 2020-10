Huawei назвала дату презентации флагманской серии камерофонов Mate 40 — она пройдет 22 октября

Нынешняя осень станет очень богатой, в том числе и на мобильные новинки. 13 октября пройдет презентация линейки смартфонов iPhone 12 с прямыми гранями в стиле iPad Pro, включая новую компактную модель с 5,4-дюймовым экраном, на следующий день (14 октября) OnePlus покажет нового «убийцу флагманов» OnePlus 8T, а на следующей неделе состоится премьера следующей флагманской серии камерофонов Huawei Mate 40. На днях Huawei разослала приглашение со слоганом Leap Further Ahead на ивент, который пройдет 22 октября.

Важно отметить, что речь о глобальном анонсе, а не локальной китайской премьере. То есть, выходим, что недавние сообщения о переносе выхода Huawei Mate 40 на 2021-й оказались ложными.

Unprecedented Power is coming.

Don’t miss the announcement on 22.10.20 #LeapFurtherAhead #HUAWEIMate40 pic.twitter.com/Be5u0AY4fj

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 10, 2020