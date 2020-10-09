iPhone 12 — даты предзаказа и выхода, цены, сходства и отличия новых смартфонов Apple





Имеющий отличный послужной список китайский инсайдер под ником Kang рассказал на своей страничке в Weibo множество подробностей о горячо ожидаемых смартфонах iPhone 12, которые покажут на грядущей онлайн-презентации Apple в следующий вторник, 13 октября.

Инсайдер подтверждает все слухи последнего времени о четырех моделях iPhone 12 — iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Также он утверждает, что вместе с новым поколением iPhone будет представлена более компактная и доступная колонка HomePod mini. Кроме известных по предыдущим утечкам данных, пост Kang’a также содержит массу новых деталей о смартфонах iPhone 12 — даты старта предзаказа и выхода, цены в США, а также подробности о сходствах и отличиях между моделями.

Сходства iPhone 12

Итак, если верить информатору, все модели iPhone 12 будут поддерживать технологию 5G, включая стандарт 5G NR на миллиметровых волнах (mmWave). Экран OLED Super Retina XDR, являющийся эксклюзивным преимуществом топовых моделей iPhone 11 Pro в текущем поколении, в следующем поколении iPhone 12 станет общей особенностью. В конструкции экранов iPhone 12 используется керамика, что должно повысить их прочность и сделать более устойчивыми к повреждениям при падениях. Также сообщается, что все четыре модели смогут снимать видео Dolby Vision HDR.

Отличия, цены и даты продаж iPhone 12

Самая младшая модель iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном будет стартовать с отметки $699. Он будет доступен в пяти цветах — черном, белом, красном, синем и зеленом, и трех вариантах объема флэш-памяти — 64, 128 и 256 ГБ. Основная камера iPhone 12 mini — сдвоенная с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Старт предзаказов — 6 или 7 ноября, начало продаж — 13 или 14 ноября.

Базовый iPhone 12, стоящий на ступень выше, получит экран диагональю 6,1 дюйма и стартовую цену $799. Цвета и варианты объема памяти идентичны iPhone 12 mini, как и конфигурация основной камеры. Старт предзаказов — 16 или 17 октября, начало продаж — 23 или 24 октября.

Предтоповая модель iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном будет стартовать с отметки $999. На выбор будет четыре цвета — золотистый, серебристый, темно-серый и синий, а объем встроенной памяти составит 128, 256 или 512 ГБ. В основной камере, помимо широкоугольного и сверхширокоугольного, будет еще телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и сканер LIDAR для приложений дополненной реальности. Старт предзаказов — 16 или 17 октября, начало продаж — 23 или 24 октября.

Топовая модель iPhone 12 Pro Max получит самый крупный экран диагональю 6,7 дюйма и стартовую цену $1099. Цвета и варианты объема памяти идентичны iPhone 12 Pro. Основная камера iPhone 12 Pro Max будет повторять iPhone 12 Pro, за исключением телеобъектива — здесь будет 5-кратный оптический зум. Старт предзаказов — 13 или 14 ноября, начало продаж — 20 или 21 ноября.

Инсайдер также прогнозирует, что на презентации Apple анонсирует новые беспроводные зарядные устройства MagSafe. По данным MacRumors, они могут работать с новым чехлом для iPhone, совместимым с беспроводным зарядным устройством с точным магнитным позиционированием. Apple ранее использовала бренд MagSafe для фирменных кабелей питания с магнитным креплениям для ноутбуков MacBook. Также Kang подтверждает сообщения о том, что в коробке с новыми iPhone не будет ни наушников, ни адаптера питания. Ранее Apple убрала адаптер из комплекта поставки новых умных часов Watch, сделав исключение только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès.

Наконец, инсайдер говорит, что одним из анонсов на презентации 13 октября станет умная колонка HomePod mini за $99. Слухи о мини-версии HomePod циркулируют со времен выхода оригинальной модели HomePod, но последние сообщения указывали, что устройство наконец готово выйти на рынок. Сообщается, что высота HomePod mini составит около 80 мм, а ее аппаратной основой выступит процессор S5, использующийся в прошлогодних Apple Watch Series 5 и новеньких Apple Watch SE. Предполагаемые сроки начала продаж — 16-17 ноября.

Конечно, это пока не официальные данные и относиться к таким сведениям стоит с изрядной долей скептицизма. Что забавно, сам инсайдер предупреждает, что все написанное им может оказаться «чушью». Но этот инсайдер имеет солидный послужной список по достоверным утечкам, он точно предсказал несколько анонсов Apple на июньской WWDC и первой осенней презентации, где Apple представила обновления iPad Air и iPad, а также две модели часов — Series 6 и удешевленные SE. Рейтинг точности Kang на AppleTrack — 97,8%. Иными словами, этот информатор заслуживает доверия. Кроме того, все сказанное им вполне согласуется с предыдущими утечками.

Источник: The Verge