Huawei проведет 3 сентября большую презентацию новинок — ожидается анонс 5-нм флагманской SoC Kirin 9000 для смартфонов Mate 40





В следующем месяце ожидается презентация флагманской серии камерофонов Huawei Mate 40 — они, как и прошлогодние модели Mate 30, будут поставляться на рынок без сервисов и приложений Google (санкции пока никто не отменял). И вот сейчас Huawei подтвердила дату следующей крупной презентации под названием Huawei’s Vision for a seamless smart life — онлайн-трансляция пройдет 3 сентября в рамках IFA, она начнется в 15:00 по киевскому времени.

Ожидается, что 3 сентября Huawei, в числе прочего, представит следующее поколение флагманской мобильной платформы Kirin — нынешняя топовая платформа Kirin 990 тоже была представлена в рамках IFA в прошлом году. Первыми смартфонами на новом флагманском процессоре Kirin станут как раз грядущие Mate 40 и Mate 40 Pro, о которых мы сейчас уже знаем не так уж и мало.

В предыдущих утечках новому флагманскому чипсету Kirin приписывали разные имена — и Kirin 1000, и Kirin 1020. Теперь же в неофициальных сообщениях платформа фигурирует название Kirin 9000 5G. Она будет производиться по техпроцессу 5 нм и, если верить недавним сообщениям, станет последней флагманской SoC Huawei на ближайшее время, так как TSMC больше не сможет производить продукцию для китайского гиганта из-за санкций США. Разве что в ближайшем будущем санкции снимут, или Huawei запустит собственное производство.

По сравнению с Kirin 990 производительность новой Kirin, согласно предыдущим сообщениям, благодаря более быстрым ядрам Cortex-A78 возрастет на 50%. Отличительной особенностью SoC Kirin также выступает встроенный нейропроцессорный блок NPU, отвечающий за ускорение ИИ-приложений. Здесь также можно вспомнить о чипе собственной разработки Kirin A1 для носимой электроники. Не исключено, что 3 сентября дебютирует второе поколение чипа Kirin A2.

Анонс Huawei Mate 40 3 сентября крайне маловероятен, смартфоны компания представит на отдельной презентации, в сентябре-октябре.

На следующий день, 4 сентября, свою презентацию проведет суббренд Honor. Центральное место в ней займут умные гаджеты, планшеты и ПК, хотя мы, скорее всего, увидим еще один или два новых смартфона.

Источник: GSM Arena