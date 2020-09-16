Флагманы Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro не появятся в Европе раньше следующего года





Несмотря на ожидания, Huawei на своих недавних мероприятиях так и не представила 5-нм флагманскую SoC Kirin 9000, которая должна лечь в основу следующей флагманской серии камерофонов Huawei Mate 40. После очередной волны ужесточения санкций со стороны США и последствий, с которым сейчас отчаянно борется китайский гигант, судьба Huawei Mate 40 оказалась под вопросом. Новые данные указывают, что Huawei перенесла международный релиз Huawei Mate 40 на следующий год. В то же время в Китае новинка может выйти до конца года.

Sounds like, if you're waiting on the Huawei Mate40 series, you won't be able to get your hands on one until next year… — Evan Blass (@evleaks) September 13, 2020

Источником этих сведений выступает Эван Блэсс, который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о новинках IT-индустрии.

На прошлой неделе стало известно, что Huawei сократила заказы на компоненты для смартфонов Mate 40 на 30%, ожидая сокращения продаж по сравнению с прошлым поколением Mate 30. Также появилась информация, что Samsung, LG и SK Hynix прекращают поставки ключевых комплектующих (DRAM, NAND, экраны) Huawei из-за санкций.

Флагманская линейка Mate 30 была представлена в Китае в сентябре прошлого года, после чего в октябре состоялась европейская презентация с постепенным началом продаж в различных странах. На некоторых рынках продажи Mate 30 начались уже в начале 2020 года. Судя по всему, в случае с Mate 40 события будут разворачиваться по аналогичному сценарию, только глобальный релиз будет еще больше растянут по времени.

Тем временем Huawei Mate 40 Pro отметился в базах данных сразу нескольких регулирующих органов, включая Bluetooth SIG, таиландского регулятора NBTC и Евразийской экономической комиссии. Это является косвенным подтверждением, что в Китае новинка выйдет в ближайшие месяцы.

Источник: GSM Arena (2)