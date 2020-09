Флагманы Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro не появятся в Европе раньше следующего года

Несмотря на ожидания, Huawei на своих недавних мероприятиях так и не представила 5-нм флагманскую SoC Kirin 9000, которая должна лечь в основу следующей флагманской серии камерофонов Huawei Mate 40. После очередной волны ужесточения санкций со стороны США и последствий, с которым сейчас отчаянно борется китайский гигант, судьба Huawei Mate 40 оказалась под вопросом. Новые данные указывают, что Huawei перенесла международный релиз Huawei Mate 40 на следующий год. В то же время в Китае новинка может выйти до конца года.

Sounds like, if you're waiting on the Huawei Mate40 series, you won't be able to get your hands on one until next year…

— Evan Blass (@evleaks) September 13, 2020