Флагманы Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro во всей красе — заметно выступающая круглая камера и изогнутый экран с овальным отверстием





В следующем месяце ожидается презентация следующей флагманской серии камерофонов Huawei Mate 40. Как и прошлогодние модели Mate 30, новые будут поставляться на рынок без сервисов и приложений Google (санкции пока никто не отменял), но получат улучшенные характеристики, более продвинутую камеру и обновленный дизайн. Известный сетевой информатор Стив Хеммерстоффер МакФлай (он же @OnLeaks), совместно с ресурсом HandsetExpert опубликовал большую подборку рендеров Huawei Mate 40, сделанных, как обычно, на основании рабочих чертежей и утечек. OnLeaks хорошо известен такими моделями, которые почти всегда точно отражают внешний вид грядущих новинок.

Основных моделей в линейке Huawei Mate 40 по-прежнему две: базовый Mate 40 и продвинутый Mate 40 Pro. В недавних утечках также упоминалось лимитированное издание Huawei Mate 40 RS Porsche Design и вариант Mate 40 Pro+.

По сравнению с прошлогодним Huawei Mate 30 во внешности Huawei Mate 40 есть несколько отличий. Во-первых, обычный (плоский) экран с вырезом уступил место слегка изогнутому по бокам дисплею с овальным вырезом под двойную фронтальную камеру в левом углу. И, во-вторых, характерный выступ камеры на задней панели стал еще заметнее, причем оформление и количество модулей не изменилось. OnLeaks утверждает, что Huawei Mate 40 будет иметь размеры 158,6×72,5×8,9 мм, толщина с учетом выступа камеры — 10,4 мм.

Также источник обращает внимание на парочку новых отверстий на верхней грани. Самое очевидное объяснение — они сделаны под новые сенсоры. Но вот какие именно, пока остается только гадать.

Базовый Huawei Mate 40

Одновременно OnLeaks опубликовал рендеры и видео с трехмерной моделью продвинутого Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro

Первое, что бросается в глаза — вернулись физические клавиши управления громкостью. В прошлогоднем Mate 30 Pro от механических клавиш регулировки громкости отказались, и в угоду дизайну их сделали сенсорными. Многим такое решение не понравилось. Также Mate 40 Pro выделяется экраном-водопадом, выделяющимся сильно загнутыми боковыми частями, и крупным круглым блоком с четырьмя фотомодулями на задней панели, один из которых (левый нижний) является прямоугольным (телеобъектив-перископ). Модель Mate 40 Pro несколько крупнее — ее размеры составляют 162,8×75,5×9 мм (с учетом выступа камеры — 10,4 мм).

Есть и предварительные технические характеристики будущих флагманов Huawei Mate 40. Аппаратным базисом обеих моделей выступит SoC Kirin 1020, которая будет производиться по техпроцессу 5 нм на мощностях TSMC. Между собой модели Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro будут отличаться диагональю экранов, камерами и другими ключевыми характеристиками. Базовый Mate 40 получит 90-герцевый дисплей OLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+, а Mate 40 Pro — 6,7-дюймовый разрешением 1333p.

Главным сенсор основной камеры у Mate 40 и Mate 40 Pro будет идентичным — 50-мегапиксельный (вероятно, такой же как в P40). В конфигурацию камеры Mate 40 также войдет 16-мегапиксельный «ширик» и «телевик» с трехкратным оптическим зумом. В то же время набор вспомогательных камер Mate 40 Pro будет представлен сверхширокоугольным на 50 Мп, «телевиком» с пятикратным зумом и сенсором ToF для оценки глубины сцены. Фронтальная камера Mate 40 собрана из 16-мегапиксельного основного сенсора и сенсора ToF, а Mate 40 Pro сочетает 32-мегапиксельный сенсор и сенсор ToF. По степени защиты тоже будут отличия: Mate 40 — IP53, а Mate 40 Pro — IP68.

Mate 40 получит 6 либо 8 ГБ ОЗУ (8 либо 12 ГБ — у Mate 40 Pro) и 128 либо 256 ГБ флэш-памяти (128, 256 либо 512 ГБ — у Mate 40 Pro). По аккумуляторам и скорости разрядки тоже будут различия: 4200-4500 мА·ч с поддержкой 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной зарядки для Mate 40 против 4500-5000 мА·ч с 66-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной для Mate 40 Pro.

По слухам, Mate 40 будет стоить в Китае от $645 до $785, а Mate 40 Pro — от $930 до $1145.

Источник: HandsetExpert и Pricebaba