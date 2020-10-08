OnePlus не выдержала и показала OnePlus 8T в новом цвете Aquamarine Green за неделю до анонса





OnePlus 8T представят 14 октября, но сегодня основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау не только рассказал новые детали о новинке, но и показал грядущую новинку во всей красе в новом цвете Aquamarine Green.

Мы и ранее видели OnePlus 8T на достаточно качественных рендерах, но свежее официальное видео позволяет рассмотреть смартфон получше. Как можно убедиться, дизайн ровно такой как на более ранних рендерах, а основная камера в прямоугольном блоке заметно выпирает.

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Весь пост генеральный директор OnePlus посвятил особенностям дизайна новинки. Для OnePlus 8 Pro компания создала матовое стеклянное покрытие пятого поколения, обеспечивающее необычную текстуру. В OnePlus 8T компания решила сделать ставку на глянцевое стекло.

По словам Пита Лау, перед командой инженеров была поставлена задача найти способ подчеркнуть прозрачную и глянцевую текстуру стекла, сохранив при этом малую толщину и высокую прочность, а также сделав панель устойчивой к загрязнению и появлению отпечатков пальцев. В течение более 4 месяцев команда экспериментировала с разными сочетаниями материалов, отделок и цветов. В итоге они создатели глянцевую стеклянную крышку для OnePlus 8T в цвете Aquamarine Green.

«В процессе разработки мы опробовали и протестировали сотни пленок, прежде чем подобрать идеальный вариант, состоящий из 7 слоев, чтобы дополнить глянцевую поверхность и обеспечить уникальный оттенок между зеленым и синим. Мы никогда не смогли бы добиться этого, если бы следовали обычному процессу разработки для производства цветных пленок, но я с гордостью могу сказать, что наши усилия окупились. Для OnePlus 8T мы смогли создать одну из самых передовых пленок в отрасли, добившись высококачественной отделки, которая поднимает стандарты OnePlus в отношении красивого дизайна на новый уровень». Пит Лау, основатель и генеральный директор OnePlus

По предварительным данным, OnePlus 8T получит топовую платформу Snapdragon 865, плоский экран AMOLED диагональю 6,55 дюйма с кадровой частотой 120 Гц (у OnePlus 8 — 90 Гц), 8-12 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ флэш-памяти, квадрокамеру с модулями разрешением 48, 16, 5 и 2 Мп, врезанную в экран фронтальную камеру на 32 Мп и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой ультрабыстрой зарядки мощностью до 65 Вт (от 0 до 58% за 15 минут и до 100% — за 35 минут).

О цене OnePlus 8T ходят противоречивые слухи. Изначально говорилось, что с OnePlus 8T компания планирует вернуться к истокам — стратегии с выпуском «убийц флагманов» (моделей с передовыми характеристиками за относительно небольшие деньги). Но затем появились данные о ценах €799 и €899 за версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Спустя еще какое-то время на немецком сайте Amazon появилась топовая версия OnePlus 8T с ценой €700. Если базовая будет стоить 600€, то это примерно будет уровень OnePlus 7.

Источник: OnePlus