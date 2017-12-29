Huawei отгрузила 153 млн смартфонов в этом году и планирует стать лидером мирового рынка смартфонов к 2021 году

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Еще в прошлом году заявления Huawei обойти Apple на рынке смартфонов в ближайшие два года у многих вызывали улыбку на лице, но в этом году китайскому производителю временно удалось подвинуть купертиновцев.

Сейчас китайский производитель занимает заслуженное третье место в списке крупнейших производителей смартфонов. И нынешние планы Huawei опередить нынешних лидеров Samsung и Apple, став крупнейшим производителем на мировом рынке смартфонов, к 2021 году, а также вывести бренд Honor в пятерку лучших к 2020 году, уже не кажутся «смешными». Собственно, уверенности добавляют результаты Huawei по итогам этого года.

В своем предновогоднем обращении глава Huawei Кен Ху отметил главные успехи компании за этот год. Он сообщил, что по итогам этого года общая выручка составила около $92 млрд, что соответствует росту на 15% в годовом выражении.

Он также упомянул, что по итогам 2017 года Huawei удалось реализовать 153 млн смартфонов (Huawei + Honor). Этот показатель соответствует доле рынка чуть более 10%. Отметим, что за 2016 год Huawei смогла продать 139 млн смартфонов. То есть, в годовом выражении рост поставок составляет около 10%.

Буквально на днях мы публиковали изображение, раскрывающие планы Huawei по выпуску новых устройств в 2017 году.

Источник: gizmochina и mydrivers