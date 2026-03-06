Новий серіал від творців "Пітьми": HBO екранізує темні казки німецького психіатра 1845 року

Кадр з серіалу "Пітьма"

Янт’є Фрізе та Баран бо Одар, відомі як шоуранери нашумілої “Пітьми” / Dark, готують новий серіал у співпраці з HBO — на основі казок про неслухняних дітей від німецького психіатра Генріха Гофмана.





Struwwelpeter, або “Петер-Нечесаха” в українському перекладі — це книжка 1845 року, яка складається з десяти римованих та ілюстрованих оповідань. Кожне має чітку мораль, яка перебільшено демонструє згубні наслідки поганої поведінки. В одному, дівчинка грається з сірниками й згодом від неї лишається лише купка попелу, в іншому — кравець відрізає хлопчику пальці через те, що він їх постійно смоктав. Деякі дослідники бачать в цих творах ілюстрації психічних розладів сучасних дітей.

Цікаво, що одну з головних ролей зіграє Ліза Вікарі (та сама юна Марта з “Пітьми”), але деталей про її персонажа поки немає.

Вперше про роботу над екранізацією оголосили торік. Серіал просувають як сучасний трилер, що залучить дорослих персонажів. В центрі сюжету опиниться слідчий, який розкриває ритуальні вбивства, натхненні похмурими історіями Гофмана.

Якщо зважати на попередні твори шоуранерів, то саме “Пітьма” є, мабуть, найуспішнішим проєктом. Серіал оповідав про жителів вигаданого німецького міста Вінден, які стикнулися зі зникненням дітей, зумовленими подорожами в часі. Серіал отримав загальну оцінку в 95% на Rotten Tomatoes для всіх трьох сезонів, хоча завершення історії задовольнило не всіх глядачів.





Джерело: Variety