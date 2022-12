Хидэо Кодзима и Алекс Лебовичи работают над экранизацией Death Stranding

Death Stranding 2019 года получит не только свое игровое продолжение (о чем объявили на The Game Awards), но и киноадаптацию. Над проектом будут работать разработчики Kojima Productions и Hammerstone Studios во главе с Алексом Лебовичи, который продюсировал «Варвара». Подробности сюжета не раскрывают, но говорят, что фильм «представит новые элементы и персонажей во вселенной Death Stranding».

Новость не очень удивляет, ведь в прошлом году японская компания видеоигр Kojima Productions создала отдел кино и телевидения. Да и сам руководитель студии Хидэо Кодзима не скрывает своей любви к кино, из-за чего в его играх часто появляются звезды Голливуда. В оригинальную Death Stranding среди других привлекали Нормана Ридуса (“Ходячие мертвецы”), Леа Сейду (“007: Не время умирать”), Мадса Миккельсена (“Ганнибал”), Маргарет Куэлли (“Однажды в Голливуде”) и оскароносного режиссера Гильермо дель Торо.

О том, кто может сыграть в фильме по вселенной игры, пока не сообщается. Также не указываются временные рамки, но говорят, что «разработка идет и ускоряется».

“Я взволнован от партнерства с Hammerstone Studios. Это ключевой момент для франшизы, и я с нетерпением жду сотрудничества, чтобы вывести Death Stranding на большой экран», – сказал Кодзима в заявлении.

Хидэо Кодзима — всемирно известный создатель игр, который в 2015 году открыл собственную студию Kojima Productions, а в 2020 году получил стипендию BAFTA — высшую награду, присуждаемую Британской академией телевидения и киноискусства за исключительный вклад в кино, игры или телевидение.

Hammerstone Studios, продюсерская компания Лебовичи, которая финансирует, разрабатывает и производит независимые фильмы во всех жанрах, на сегодня выпустила почти 20 киноработ. В последнее время продюсер работал над фильмом ужасов «Варвар» (собравший более 45 миллионов долларов в мировых сборах) и третьей частью «Билла и Теда».

“Мы рады и имеем честь сотрудничать с гениальным и культовым Хидэо Кодзимой в его первой экранизации. В отличие от других адаптаций крупнобюджетных видеоигр, это будет нечто гораздо более интимное и обоснованное. Наша цель состоит в том, чтобы переосмыслить, какой может быть адаптация видеоигр, когда у вас есть творческая и художественная свобода», — говорит Лебовичи.

Новость о фильме по вселенной Death Stranding появилась в то время, когда, вероятно, адаптируются в кино все известные игры: от The Last of Us на HBO до God of War на Prime Video.

Игра Death Stranding сразу вышла на ПК, а с момента запуска на PlayStation 4 в 2019 году получила армию поклонников из более 10 миллионов человек по всему миру. Задача игроков, руководя главным персонажем Сэмом Бриджесом Ридусом, восстановить связь между раздробленным обществом после катастрофы, открывшей двери между живым и мертвым миром, что привело к нашествию загробных существ.

В сентябре 2021 года вышла режиссерская версия Death Stranding, улучшающая игровой опыт и предлагающая больше действующих персонажей, расширенные территории и сюжетные линии с помощью новых миссий, а также уникальную систему Social Strand System, позволяющую оставаться на связи с другими игроками по всему миру. Продолжение игры Death Stranding, анонсированной на прошлой неделе, разрабатывается для PlayStation 5, а сам Кодзима выступает сценаристом, режиссером, продюсером и дизайнером.

Источник: The Verge, Deadline