"Хищник: Планета смерти" завершает прокат с убытком в $80 млн

«Хищник: Планета смерти» завершает прокат с большими финансовыми убытками. По оценкам, потери фильма приближаются к $80 млн, что значительно больше, чем прогнозировали на старте.

Сначала речь шла о минусе примерно $60 млн, но ситуация быстро ухудшилась. И это при том, что фильм установил рекорд франшизы по сборам за первый уикенд проката. Интерес зрителей в США почти сошел на нет, а международный прокат не дал ожидаемого результата. К седьмому уикенду кассовые сборы упали на 78,3% (до $213 тысяч), а сам фильм исчез из примерно 70% кинотеатров. Это фактически означает конец активного проката.

Финальные цифры проката выглядят так:

США: $90 611 711 (49,4%)

Международный прокат: $92 858 529 (50,6%)

Мировые сборы: $183 470 240

Для безубыточности этого было мало. Общие расходы с учетом производства, маркетинга и дистрибуции оцениваются примерно в $262 млн. Даже с продажами после кинотеатров этот разрыв закрыть не удастся. Disney, вероятно, рассчитывала, что зарубежные рынки смягчат удар, но этого не произошло. Мировые сборы распределились почти поровну между США и другими странами. Учитывая тенденции, вряд ли фильм сможет резко добрать кассу.

В самом начале сборов считалось, что «Хищник: Планета смерти» от Дэна Трахтенберга был еще одним хит подряд после фильма «Добыча» и анимационного фильма «Хищник: Убийца убийц». Но сейчас цифры пошли не в пользу режиссера. Проблемы в прокате также бьют по будущему франшизы. На фоне таких результатов у Disney почти не остается мотивации говорить о прямом продолжении.

Если «Хищник» и вернется, вероятнее всего в формате стриминга с меньшим бюджетом и более низкими рисками. Для сравнения, даже старые фильмы серии выглядят сильнее. «Чужие против Хищника» в пересчете на сегодняшние доллары собрал более $305 млн, а оригинальный «Хищник» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером уже более $280 млн.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Cosmic Book