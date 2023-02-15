Hyundai и Kia обновят программное обеспечение в 8 миллионах авто — из-за вирусного челленджа в TikTok, который привел к массовым кражам

Так называемый «Kia Challenge» в TikTok привел к угонам тысяч автомобилей в США, включая по меньшей мере 14 ДТП с восемью погибшими, по данным Национального управления безопасности дорожного движения.

Аккаунт под названием «Kia Boyz» публиковал обучающие видео о том, как обойти систему безопасности автомобилей с помощью обычного USB-кабеля. Воровство было особенно распространено из-за отсутствия в транспортных средствах (особенно в моделях Kia 2015-2019 гг.) электронных иммобилайзеров — устройств, без которых невозможно запустить двигатель.

В настоящее время Hyundai и ее дочерняя компания Kia предлагают обновить программное обеспечение, которое в частности увеличит продолжительность сигнализации с 30 секунд до одной минуты, а также потребует для запуска авто наличия ключа в замке зажигания.

Вот в чем будет заключаться обновление по словам Hyundai:

«Обновление программного обеспечения изменяет некоторые модули управления автомобилями Hyundai, оборудованными стандартными системами запуска зажигания с помощью ключа. Если закрыть дверь с помощью брелока, активируется функция «выключения зажигания», а значит, автомобили не могут быть заведены способом, которым пользуются во время краж. Отключить функцию для разблокировки транспортного средства можно с помощью брелока».

Общенациональных данных об угонах нет — однако только в Милуоки, по данным полиции, в 2020 году похитили 469 Kia и 426 Hyundai, а в следующем году, как сообщает NPR, эти цифры выросли до 3557 Kia и 3406 Hyundai.

Бесплатное обновление предложат примерно для 3,8 миллиона Hyundai и 4,5 миллиона Kia — владельцы должны отвезти автомобили в дилерские центры, где технические специалисты установят его менее чем за час. Каждый получит и специальную наклейку с надписью о том, что транспортные средства оснащены противоугонной технологией.

В списке автомобилей, которые уже с этой недели могут претендовать на обновление: Elantra 2017-2020, Sonata 2015-2019 и Venue 2020-2021. Kona, Palisade и Santa Fe начнут обслуживать с июня 2023 года. Клиенты могут ввести VIN-код своего автомобиля на веб-сайте, чтобы узнать, когда они могут претендовать на обновление.

Ранее Hyundai брала с владельцев авто по меньшей мере $170 за комплекты безопасности, чтобы решить проблему с воровством (с установкой и работой эти расходы могут возрасти до $500). Hyundai и Kia также предлагали некоторым владельцам систему блокировки колес для предотвращения краж — по данным NTSA, с ноября 2022 года раздали 26 000 таких замков.

Источник: The Verge