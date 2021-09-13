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Финансовый директор AMD Девиндер Кумар прокомментировал влияние добытчиков криптовалют на финансовые успехи (в прошлом квартале компания установила новые абсолютные рекорды выручки и прибыли) в рамках технологической конференции Deutsche Bank, назвав его «незначительным».

«Это [майнинг криптовалют] не входит в число наших приоритетов. Мы не сортируем продукты по приоритетам и не делаем их именно для добытчиков криптовалют; это больше [продукт] для геймеров, и с этой точки зрения это высочайший приоритет. Видеокарты серии Radeon 6000 получились очень конкурентоспособными и стали основным драйвером роста в области графических процессоров». Девиндер Кумар финансовый директор AMD

В то ж время согласно отчету аналитиков JPR, в первом квартале 2021 года майнеры скупили более 700 тысяч видеокарт — около 25% от общего объема рынка.

Отдельно финансовый директор AMD выделил серверные устройства с архитектурой CNDA 2, упомянув, что игровые и другие продукты класса high-end приносят дополнительную прибыль благодаря более высоким отпускным ценам (ASP).

AMD ограничивают проблемы с поставками RDNA2, которые обусловлены недостатком полупроводников, сказывающимся на многих сферах, и спросом. Собственно, то же самое о майнерах и дефиците видеокарт говорила финансовый директор NVIDIA в начале года.

Что примечательно, финансовый директор AMD считает, что ближе к концу 2021 года ситуация с доступностью и ценами видеокарт Radeon RX 6000 заметно улучшится. Топ-менеджер провел аналогию с процессорами Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X, которые на релизе были в дефиците, но уже сейчас предлагаются по ценам, близким к рекомендованным. Ранее такой же прогноз относительно видеокарт делала ASRock.

В то же время генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на недавнем отчете заявил, что дефицит видеокарт сохранится вплоть до 2023 года, а цены на видеокарты NVIDIA и AMD, как свидетельствует недавний отчет 3DCenter, снова поползли вверх.