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iFixit разобрали iPhone 12 и 12 Pro, некоторые компоненты оказались полностью взаимозаменяемыми

iFixit разобрали iPhone 12 и 12 Pro, некоторые компоненты оказались полностью взаимозаменяемыми

iFixit разобрали iPhone 12 и 12 Pro, некоторые компоненты оказались полностью взаимозаменяемыми


Специалисты iFixit провели традиционную разборку новых смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro. При этом обнаружилось, что устройства во многом похожи, а некоторых их компоненты – и вовсе являются взаимозаменяемыми. Например, дисплеи и батареи ёмкостью 10,78 Втч полностью идентичны в обеих новинках.

iFixit разобрали iPhone 12 и 12 Pro, некоторые компоненты оказались полностью взаимозаменяемыми

Тем не менее, имеются и некоторые отличия. Например, после снятия крышки камеры в модели iPhone 12 эксперты iFixit обнаружили пластиковую прокладку в том месте, где у iPhone 12 Pro расположены телефото модуль и сенсор LiDAR. Обе устройства оснащены 12-мегапиксельными широкоугольными и сверхширокоугольными камерами.

iFixit разобрали iPhone 12 и 12 Pro, некоторые компоненты оказались полностью взаимозаменяемыми

Просветив смартфоны с помощью рентгеновского аппарата, специалисты iFixit обнаружили ещё одно различие. На снимке iPhone 12 Pro видна чёрная рамка, она изготовлена из нержавеющей стали. В случае обычной версии iPhone 12 рамка выглядит светлой, для её изготовления используется алюминий. На рентгеновских снимках также видна система беспроводной зарядки MagSafe.

iFixit разобрали iPhone 12 и 12 Pro, некоторые компоненты оказались полностью взаимозаменяемыми

Разобрав устройства на отдельные компоненты, эксперты iFixit присвоили новым смартфонам Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемые модели достаточно хорошо поддаются ремонту.

При этом отмечается, что в устройствах используется большое количество винтов, которые нужно контролировать. Но это лучше, чем часто используемый клей. Также упоминается улучшенная гидроизоляция. Она может затруднить ремонт, но вместе с тем также снижает вероятность необходимости ремонта из-за повреждений, нанесённых водой. Наконец, наиболее выраженным слабым местом в плане ремонта является стекло, расположенное на передней и задней части обоих смартфонов, что увеличивает вероятность повреждения телефонов при падении.

Источник: The Verge

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