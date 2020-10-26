iFixit разобрали iPhone 12 и 12 Pro, некоторые компоненты оказались полностью взаимозаменяемыми

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Специалисты iFixit провели традиционную разборку новых смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro. При этом обнаружилось, что устройства во многом похожи, а некоторых их компоненты – и вовсе являются взаимозаменяемыми. Например, дисплеи и батареи ёмкостью 10,78 Втч полностью идентичны в обеих новинках.

Тем не менее, имеются и некоторые отличия. Например, после снятия крышки камеры в модели iPhone 12 эксперты iFixit обнаружили пластиковую прокладку в том месте, где у iPhone 12 Pro расположены телефото модуль и сенсор LiDAR. Обе устройства оснащены 12-мегапиксельными широкоугольными и сверхширокоугольными камерами.

Просветив смартфоны с помощью рентгеновского аппарата, специалисты iFixit обнаружили ещё одно различие. На снимке iPhone 12 Pro видна чёрная рамка, она изготовлена из нержавеющей стали. В случае обычной версии iPhone 12 рамка выглядит светлой, для её изготовления используется алюминий. На рентгеновских снимках также видна система беспроводной зарядки MagSafe.

Разобрав устройства на отдельные компоненты, эксперты iFixit присвоили новым смартфонам Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемые модели достаточно хорошо поддаются ремонту.

При этом отмечается, что в устройствах используется большое количество винтов, которые нужно контролировать. Но это лучше, чем часто используемый клей. Также упоминается улучшенная гидроизоляция. Она может затруднить ремонт, но вместе с тем также снижает вероятность необходимости ремонта из-за повреждений, нанесённых водой. Наконец, наиболее выраженным слабым местом в плане ремонта является стекло, расположенное на передней и задней части обоих смартфонов, что увеличивает вероятность повреждения телефонов при падении.

Источник: The Verge