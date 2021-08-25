Игровые видеокарты Intel Arc на старте будут поддерживать разгон через фирменную утилиту

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Поддержку разгона в грядущих игровых видеокартах Intel Arc на старте продаж посредством официальных графических драйверов подтвердил вице-президент Intel и руководитель подразделения Client Graphics Роджер Чендлер в своем блоге на Medium.

Intel намерена реализовать доступ к встроенному инструменту разгона посредством пользовательского интерфейса графической утилиты. Ожидается, что возможности этой утилиты будут соответствовать таковым у AMD Radeon Software. То есть, можно будет менять тактовые частоты, параметры питания и даже точно настраивать кривые скоростей вентиляторов. Увы, официальных деталей о запланированных возможностях утилиты для разгона игровых видеокарт Intel Arc пока нет.

Помимо возможностей разгона, графические драйверы Intel также будут включать встроенные функции для кодирования видео, позволяющее осуществлять прямой захват потока и потоковую передачу непосредственно из интерфейса графического ПО.

Топ-менеджер Intel также подтвердил стремление компании реализовать полную поддержку последнюю версию DirectX 12 Ultimate API. Это означает, что геймерам следует ожидать поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей через DXR, а также Variable Rate Shading и Mesh Shading. Трассировка лучей также будет поддерживаться для Vulkan API.

Отличительной особенностью игровых адаптеров Intel Arc также станет собственная технология суперсэмплинга Spectacular Xe SuperSampling (XeSS) с использованием нейросетей — аналог NVIDIA DLSS.

Intel подтвердила, что первые потребительские видеокарты Arc под кодовым названием Alchemist с GPU семейства DG2 на архитектуре Xe-HPG выйдут в первом квартале 2022 года. В то же время компания пока не уточнила, значит ли это одновременный релиз адаптеров для настольного и мобильного сегментов.