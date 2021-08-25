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Игровые видеокарты Intel Arc на старте будут поддерживать разгон через фирменную утилиту

Игровые видеокарты Intel Arc на старте будут поддерживать разгон через фирменную утилиту

Игровые видеокарты Intel Arc на старте будут поддерживать разгон через фирменную утилиту


Поддержку разгона в грядущих игровых видеокартах Intel Arc на старте продаж посредством официальных графических драйверов подтвердил вице-президент Intel и руководитель подразделения Client Graphics Роджер Чендлер в своем блоге на Medium.

Intel намерена реализовать доступ к встроенному инструменту разгона посредством пользовательского интерфейса графической утилиты. Ожидается, что возможности этой утилиты будут соответствовать таковым у AMD Radeon Software. То есть, можно будет менять тактовые частоты, параметры питания и даже точно настраивать кривые скоростей вентиляторов. Увы, официальных деталей о запланированных возможностях утилиты для разгона игровых видеокарт Intel Arc пока нет.

Помимо возможностей разгона, графические драйверы Intel также будут включать встроенные функции для кодирования видео, позволяющее осуществлять прямой захват потока и потоковую передачу непосредственно из интерфейса графического ПО.

Топ-менеджер Intel также подтвердил стремление компании реализовать полную поддержку последнюю версию DirectX 12 Ultimate API. Это означает, что геймерам следует ожидать поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей через DXR, а также Variable Rate Shading и Mesh Shading. Трассировка лучей также будет поддерживаться для Vulkan API.

Отличительной особенностью игровых адаптеров Intel Arc также станет собственная технология суперсэмплинга Spectacular Xe SuperSampling (XeSS) с использованием нейросетей — аналог NVIDIA DLSS.

Игровые видеокарты Intel Arc на старте будут поддерживать разгон через фирменную утилитуIntel подтвердила, что первые потребительские видеокарты Arc под кодовым названием Alchemist с GPU семейства DG2 на архитектуре Xe-HPG выйдут в первом квартале 2022 года. В то же время компания пока не уточнила, значит ли это одновременный релиз адаптеров для настольного и мобильного сегментов.

Intel представила бренд Arc — под ним будут выпускаться игровые видеокарты. Первые GPU Alchemist для ПК и ноутбуков выйдут в начале 2022 года

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