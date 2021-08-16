Intel представила бренд Arc — под ним будут выпускаться игровые видеокарты. Первые GPU Alchemist для ПК и ноутбуков выйдут в начале 2022 года





В 2020 году Intel официально вернулась в сегмент дискретной графики с мобильной видеокартой Iris Xe Max, а в начале 2021 года анонсировала свою первую дискретную видеокарту для настольных ПК DG1 — модель начального уровня для OEM-сегмента. Теперь же Intel готовится к полноценному выходу на рынок игровых видеокарт с новоиспеченным брендом Arc. По аналогии с Radeon и GeForce, новосозданный Arc станет брендом потребительских видеокарт Intel на несколько поколений, объединив вместе «железо» и ПО.

Дебютное поколение GPU под кодовым названием Alchemist на архитектуре Xe-HPG (High Performance Gaming), которое ранее фигурировало под обозначением DG2, выйдет в начале 2022 года. Причем одновременно с настольными адаптерами Intel выпустит мобильную серию для игровых ноутбуков.

Достоверных данных о производительности первых GPU Intel Arc по-прежнему нет. Но в сегодняшнем тизере производитель показал прототип «камня», которые без проблем справляется с PUBG, Psychonauts 2, Metro Exodus и другими играми. Предыдущие утечки указывали, что флагман Xe-HPG получит GPU в конфигурации с 512 исполнительными блоками (Execution Units, EU), что соответствует 4096 потоковым процессорам, 256-разрядную шину памяти и 16-ГБ видеобуфер GDDR6.

Графические процессоры Intel Arc будут поддерживать технологии рейтрейсинга, Mesh Shaders, Variable Rate Shading и Video Upscaling. Что еще интереснее то, что Intel также обещает технологию сглаживание с использованием нейросетей. Похоже, что Intel создала прямого конкурента NVIDIA DLSS. С другой стороны, ранее Intel подтвердила, что рассматривает добавление в грядущей серии GPU Xe-HPG поддержки AMD FidelityFX Super Resolution. Но последняя использует обычное пространственное масштабирование, а не реконструирование на основе ИИ в реальном времени. Так что в итоге еще может оказаться, что Intel Arc в действительности поддерживают технологию AMD FidelityFX Super Resolution.

Сегодняшний анонс Intel не содержит никаких технических подробностей о графических процессорах Arc. В нем только упоминаются кодовые названия будущих поколений GPU — «Battlemage», «Celestial» и «Druid». Больше подробностей о первых игровых видеокартах Intel Arc обещают раскрыть в конце 2021 года.