Илон Маск объявил дату следующей презентации Tesla — AI Day пройдет 19 августа. Чего ждать?

Илон Маск объявил дату проведения следующего крупного мероприятия Tesla под названием AI Day «День ИИ» — оно пройдет 19 августа. Глава Tesla объявил об этом в привычной ему манере, опубликовал лаконичный твит.

Впервые о планах касательно проведения Tesla AI Day гендиректор компании рассказал в прошлом месяце, указав в качестве примерных сроков «месяц или около того». Тогда Илон Маск упомянул, что собирается рассказать об успехах команды Tesla AI в области программного и аппаратного обеспечения (о моделях машинного обучения, их обучении и логических выводах), но главная цель — рекрутинг. В сегодняшнем сообщении с объявлением даты мероприятия он еще раз подтвердил, что единственная цель — убедить лучших специалистов в области искусственного интеллекта присоединиться к Tesla.

Convincing the best AI talent to join Tesla is the sole goal

Это будет уже третье по счету тематическое мероприятие Tesla — в 2019 году проходил Autonomy Day (все главные анонсы), а в 2020 году — Battery Day (все главные анонсы).

Логично предположить, что на грядущем Дне ИИ выступит Андрей Карпатый, руководитель подразделения Tesla, занимающегося разработкой искусственного интеллекта и системы Autopilot. Обычно именно он выступает на конференциях по ИИ. А одной из главных тем станет именно Tesla Autopilot, который за последнее время получил массу обновлений. Во втором квартале Tesla анонсировала переход к модели Tesla Vision, подразумевающей полный отказ от радаров для автопилота в пользу камер, а 10 июля Tesla выпустила в США бета-версию следующего крупного обновления Tesla FSD v9 с новым пользовательским интерфейсом и расширенными возможностями. Сейчас компания продолжает собирать отзывы и готовится к расширению доступности сервиса на другие страны.

Кроме того, Tesla уже некоторое время разрабатывает процессор для аппаратной платформы следующего поколения HW 4.0 и суперкомпьютер Dojo экзафлопсного класса, способный обрабатывать огромные потоки визуальных данных, которые стремительно растут вместе с парком автомобилей, и эффективнее обучать машины.

Наконец, давно не было новостей о нашумевшем сервисе роботакси Tesla Network, который компания изначально планировала запустить в 2020 году.

Нет сомнения, что в центре внимания окажется система Tesla Autopilot и планы по ее развитию, но в рамках мероприятия компания может также обсудить другие применения ИИ в своих продуктах и операциях.

Накануне Илон Маск заявил, что команда разработчиков ПО Tesla находится на одном уровне с лучшими разработчиками ПО и является лидером в области ИИ, работающем в реальном времени.

That’s a low bar. Carmakers have never valued software engineering highly, although VW is trying to change that.

I personally wrote software for 20 years & have huge respect for software engineers. Tesla is on par with best software companies & is leader in real world AI.

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2021