Instagram запустил в Украине новые функции для подростков и родителей

Компания Meta сообщила о создании новых инструментов в Instagram, которые помогут молодым пользователям лучше отслеживать своё время, проводимое ими при использовании приложения.

Также Instagram будет отправлять молодым пользователям специальные уведомления, которые будут поощрять просмотр нового контента, если они уже неоднократно просматривали публикации на одну и ту же тему во вкладке Explore. Эти уведомления призваны убедить молодых пользователей открыть для себя нечто новое. Однако платформа не будет предлагать контент, который может нанести вред самооценке подростков. Функция ещё тестируется и постепенно будет внедряться на всех рынках.

Вместе с тем стали доступны новые возможности для родителей и опекунов подростков. Теперь они смогут выполнять следующие действия:

Отправлять своим детям запросы на разрешение, чтобы активировать инструменты наблюдения. До этого времени посылать такие запросы могли только дети.

Проверять, сколько времени подросток проводит в Instagram ежедневно и устанавливать дневные лимиты.

Устанавливать определённое время в течение дня или недели, когда подросток будет использовать Instagram с ограничениями.

Получать информацию, когда ребенок сообщает об аккаунте или сообщении, а также на кого конкретно была жалоба и по какой причине.

Проверять, на кого ребенок подписан и кто подписан на него.

Дополнительно, компания поделилась образовательными ресурсами для родителей и опекунов подростков. Образовательный Семейный центр предлагает взрослым пользователям советы о том, как общаться с подростками на различные темы, связанные с интернетом, и как быть осведомлёнными о своем присутствии онлайн. Meta продолжает работать с экспертами и организациями для создания полезных ресурсов для родителей и опекунов детей.