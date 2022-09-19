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Instagram запустил в Украине новые функции для подростков и родителей

Instagram запустил в Украине новые функции для подростков и родителей

Компания Meta сообщила о создании новых инструментов в Instagram, которые помогут молодым пользователям лучше отслеживать своё время, проводимое ими при использовании приложения.

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Также Instagram будет отправлять молодым пользователям специальные уведомления, которые будут поощрять просмотр нового контента, если они уже неоднократно просматривали публикации на одну и ту же тему во вкладке Explore. Эти уведомления призваны убедить молодых пользователей открыть для себя нечто новое. Однако платформа не будет предлагать контент, который может нанести вред самооценке подростков. Функция ещё тестируется и постепенно будет внедряться на всех рынках.

Вместе с тем стали доступны новые возможности для родителей и опекунов подростков. Теперь они смогут выполнять следующие действия:

  • Отправлять своим детям запросы на разрешение, чтобы активировать инструменты наблюдения. До этого времени посылать такие запросы могли только дети.
  • Проверять, сколько времени подросток проводит в Instagram ежедневно и устанавливать дневные лимиты.
  • Устанавливать определённое время в течение дня или недели, когда подросток будет использовать Instagram с ограничениями.
  • Получать информацию, когда ребенок сообщает об аккаунте или сообщении, а также на кого конкретно была жалоба и по какой причине.
  • Проверять, на кого ребенок подписан и кто подписан на него.

Дополнительно, компания поделилась образовательными ресурсами для родителей и опекунов подростков. Образовательный Семейный центр предлагает взрослым пользователям советы о том, как общаться с подростками на различные темы, связанные с интернетом, и как быть осведомлёнными о своем присутствии онлайн. Meta продолжает работать с экспертами и организациями для создания полезных ресурсов для родителей и опекунов детей.


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