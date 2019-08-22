Intel: «AMD сократила разрыв, но у нас по-прежнему самые быстрые игровые процессоры» 





Семинанометровые настольные процессоры AMD Ryzen 3000 семейства Matisse (архитектура Zen 2), вышедшие в прошлом месяце, неплохо встряхнули рынок. Совокупность факторов (более тонкий техпроцесс, архитектурные улучшения и увеличения числа ядер) позволила красным заметно повысить привлекательность своих CPU для массовой платформы, в том числе и в глазах покупателей из числа геймеров. Само собой, «синие» не могут просто сидеть сложа руки и должны отвечать хоть как-то. И в рамках проходящей сейчас в Кельне игровой выставки Gamescom 2019 она ответила устами Троя Северсона, менеджера Intel по продажам продукции для сегментов игровых ПК и VR, причем достаточно провокационно.

«Год назад, когда мы представили Core i9-9900K, он был назван самым быстрым игровым процессором. И я могу честно сказать, что с тех пор ничего не изменилось. Это по-прежнему самый быстрый игровой процессор в мире. Я думаю, что за последнее время вы слышали много заявлений от конкурентов, но когда мы сравниваем производительность платформ в реальных играх, а не синтетических тестах, мы сравниваем 9900K и Ryzen 9 3900X. То есть, их 12-ядерный процессор против нашего 8-ядерного», — цитирует слова Троя Северсона источник.

Если помните, в конце июня в сеть просочился внутренний документ, в котором Intel признавала успехи AMD и превосходство Ryzen 3000 над собственными Core девятого поколения в многопоточных задачах. Этот документ — своего рода манифест, в котором изложен тактический план дальнейших действий для сотрудников. Там можно найти строку, где говорится, что «Intel продолжит работать с прессой», чтобы в качестве мерила производительности CPU использовались реальные приложения (игры), а результатам теста Cinebench никто не придавал особого значения. Поддержка большим количеством разработчиков ПО и более широкий ассортимент также упоминались там в качестве главных преимуществ Intel.

Как видим, Intel полностью придерживается этого плана. Буквально вчера Intel расширила 10-е поколение процессоров Core, дополнив предложение в мобильном сегменте 14-нанометровыми Comet Lake (напомним, первыми в начале месяца дебютировали 10-нанометровые Ice Lake). Что же касается настольного сегмента, последние дорожные карты, которые мы видели, указывали, 10-нм настольные процессоры Ice Lake в лучшем случае выйдут только в третьем квартале 2020 года. А пока компания продолжает эксплуатировать линейку топовых процессоров Core i9-9900. Только сегодня в рамках серии вышла модель Core i9-9900T с TDP 35 Вт, расположившаяся ниже базовой Core i9-9900. Еще там, напомним, есть вариант для энтузиастов Core i9-9900K и версия с отключенным GPU Core i9-9900KF. Кроме того, на осень запланирован выпуск Core i9-9900KS, который сможет держать частоту 5,0 ГГц при загрузке всех восьми ядер.

Остается вспомнить недавний отчет Mercury Research по итогам минувшего квартала, показавший рост доли AMD во всех сегментах процессорного рынка.

Источник: pcgamesn