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AMD нарастила долю во всех сегментах процессорного рынка

AMD нарастила долю во всех сегментах процессорного рынка

AMD нарастила долю во всех сегментах процессорного рынка


Со ссылкой на отчет компании Mercury Research источник рассказал о ситуации на мировом рынке x86-процессоров в минувшем квартале. По их подсчетам, компания Intel, которая продолжает оставаться бесспорным лидером рынка, за трехмесячный период поставила 82,9% всех процессоров на архитектуре x86, тогда как на долю Advanced Micro Devices (AMD) пришлось 17,1% всех поставок. Для сравнения, год назад AMD занимала 15,6% рынка.

Если смотреть отдельно сегмент настольных процессоров, на AMD приходится 17,1% всех поставок, что соответствует росту в годовом выражении на 4,8 процентного пункта. Да, по сравнению с первым кварталом доля AMD не изменилась, но стоит учитывать, что новейшие 7-нм CPU Ryzen 3000 поступили в продажу только в начале третьего квартала и еще не успели оказать влияние на сегмент. Вряд ли стоит сомневаться в том, они непременно окажут влияние, особенно с оглядкой на сообщения различных онлайн-площадок об успехе новинок.

Как можно увидеть в таблице выше, доля AMD растет уже почти три года подряд, за исключением пары кварталов. Можно с большой долей уверенности говорить, что по итогам этого квартала AMD прибавит еще 1,5%-2%, особенно с учетом недавних сообщений, что нехватка процессоров Intel сохранится до первого квартала 2020 года.

В мобильном сегменте дела у AMD тоже обстоят довольно-таки неплохо: за квартал компании удалось нарастить долю с 13,1% до 14,1%, тогда как рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и вовсе составил 5,3%.

Сегмент x86-процессоров для серверов, как известно, не особо податлив к быстрым переменам, 96,6% этого сегмента принадлежит Intel. Тем не менее, за квартал доля AMD выросла с 2,9 до 3,4%, тогда как годом ранее компания занимала 1,4%. Учитывая то, какими достойными получились новые семинанометровые CPU Epyc, доля AMD явно продолжит расти. Итого получается, что в минувшем квартале AMD нарастила долю во всех сегментах процессорного рынка и пока ничто не указывает, что этот рост замедлится в ближайшем будущем.

Источник: tomshardware

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