



Со ссылкой на отчет компании Mercury Research источник рассказал о ситуации на мировом рынке x86-процессоров в минувшем квартале. По их подсчетам, компания Intel, которая продолжает оставаться бесспорным лидером рынка, за трехмесячный период поставила 82,9% всех процессоров на архитектуре x86, тогда как на долю Advanced Micro Devices (AMD) пришлось 17,1% всех поставок. Для сравнения, год назад AMD занимала 15,6% рынка.

Если смотреть отдельно сегмент настольных процессоров, на AMD приходится 17,1% всех поставок, что соответствует росту в годовом выражении на 4,8 процентного пункта. Да, по сравнению с первым кварталом доля AMD не изменилась, но стоит учитывать, что новейшие 7-нм CPU Ryzen 3000 поступили в продажу только в начале третьего квартала и еще не успели оказать влияние на сегмент. Вряд ли стоит сомневаться в том, они непременно окажут влияние, особенно с оглядкой на сообщения различных онлайн-площадок об успехе новинок.

Как можно увидеть в таблице выше, доля AMD растет уже почти три года подряд, за исключением пары кварталов. Можно с большой долей уверенности говорить, что по итогам этого квартала AMD прибавит еще 1,5%-2%, особенно с учетом недавних сообщений, что нехватка процессоров Intel сохранится до первого квартала 2020 года.

В мобильном сегменте дела у AMD тоже обстоят довольно-таки неплохо: за квартал компании удалось нарастить долю с 13,1% до 14,1%, тогда как рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и вовсе составил 5,3%.

Сегмент x86-процессоров для серверов, как известно, не особо податлив к быстрым переменам, 96,6% этого сегмента принадлежит Intel. Тем не менее, за квартал доля AMD выросла с 2,9 до 3,4%, тогда как годом ранее компания занимала 1,4%. Учитывая то, какими достойными получились новые семинанометровые CPU Epyc, доля AMD явно продолжит расти. Итого получается, что в минувшем квартале AMD нарастила долю во всех сегментах процессорного рынка и пока ничто не указывает, что этот рост замедлится в ближайшем будущем.

Источник: tomshardware