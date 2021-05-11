Intel анонсировала 6- и 8-ядерные процессоры Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) для игровых ноутбуков





Как и ожидалось, Intel сегодня официально представила мобильные процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) — компания попросту подтвердила информацию из презентации, «утекшей» в сеть за несколько дней до анонса.

Tiger Lake-H — полноценные «камни» поколения Tiger Lake на актуальной архитектуре Willow Cove с числом физических ядер от 6 до 8 единиц. Еще это первые 10-нанометровые CPU Intel для высокопроизводительных ноутбуков — выпускаются с использованием улучшенного 10-нм техпроцесса SuperFin. Они дополняют текущий модельный ряд мобильных CPU Core 11-го поколения, которые до сегодняшнего дня был представлен двумя сериями: энергоэффективными двух- и четырехъядерными моделями Tiger Lake-U с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом для тонких и легких ноутбуков и четырехъядерными 35-ваттными Tiger Lake-H35 для игровых ноутбуков. Процессоры Tiger Lake-H найдут применение в новых мощных игровых лэптопах, мобильных рабочих станциях и ультрапортативных ПК вроде Intel NUC, а соперничать они будут с 7-нм AMD Ryzen 5000H (Cezanne), имеющими до 8 ядер Zen 3.

Потребительская серия Tiger Lake-H представлена пятью моделями с числом ядер от 6 до 8 единиц.

Во главе нового семейства — восьмиядерный Core i9-11980HK с поддержкой Hyper-Threading, который на фоне собратьев выделяется разблокированным множителем и повышенным cTDP до 65 Вт. В режиме Intel Turbo Boost Max 3.0 он сможет разгоняться до 5 ГГц с одним-двумя самыми производительными ядрами при достаточно эффективной СО. Также Core i9-11980HK в 65-ваттном режиме будет способен стабильно держать частоту 3,3 ГГц при загрузке всех восьми ядер, тогда как базовая частота в 45-ваттном режиме составит 2,6 ГГц. На ступеньку ниже стоят 8-ядерные Core i9-11900H и Core i7-11800H с более низкими частотами. В Core i7-11800H отсутствует поддержка Turbo Boost 3.0. В самом конце списка — 6-ядерные Core i5-11400H и Core i5-11260H с контроллером DDR4-2933.

Среди отличительных особенностей семейства — поддержка Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +), Thunderbolt 4 и встроенный контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий (здесь Intel опередила AMD, чьи мобильные CPU пока остаются с PCIe 3.0). Также эти процессоры располагают мощной встроенной графикой Iris Xe с 96 вычислительными блоками.

Одновременно Intel анонсировала отдельную H-серию для бизнес-ноутбуков и мобильных рабочих станций, которые выделяются поддержкой фирменных технологий Intel vPro для корпоративных клиентов, а также расширенными сроками поддержки и средствами защиты.

В официальной презентации Intel заявляет превосходство 8-ядерного Core i9-11980HK над конкурирующим Ryzen 9 5900HX в наборе из семи игр, а также превосходство 6-ядерного i5-11400H над 8-ядерным Ryzen 9 5900HS в четырех из семи игр: в первом случае для тестов компания использовала референсный ноутбук с RTX 3080 (155 Вт) и сравнивала с Lenovo Legion R900K c RTX 3080 (165 Вт), а во втором — референсный ноутбук с RTX 3060 Max-Q (65 Вт) и сравнивала с серийным ASUS ROG Zephyrus G14 с RTX 3060 Max-Q. Как обстоят дела с производительностью на самом деле будет видно после появления независимых тестов.

Различные производители ноутбуков, включая ASUS, MSI, Gigabyte и Razer, уже принялись анонсировать собственные устройства с CPU Tiger Lake-H, о самых интересных новинках — расскажем отдельно.