Intel анонсировала нейроморфный чип Loihi 2 на основе техпроцесса Intel 4

Компания Intel анонсировала выход исследовательского нейроморфного чипа второго поколения – Loihi 2. Первая версия устройства появилась 3 года назад.

Нейроморфные чипы имитируют работу мозга. Версия Loihi 2 получила ряд улучшений. Они основаны на исследованиях чипа первого поколения, прогрессе в техпроцессах производства и методах асинхронного проектирования. Теперь архитектура чипа поддерживает новые классы алгоритмов и приложений, основанных на нейронах. Устройство обеспечивает до 10 раз более быструю обработку, до 15 раз большую плотность ресурсов с использованием до 1 млн нейронов на чип и повышенную энергоэффективность. Чип Loihi 2 изготавливается на базе предварительной версии техпроцесса Intel 4.

В дополнение к чипу Loihi 2 предлагается и программный фреймворк Lava, ориентированный на сообщество нейроморфных исследователей. Lava представляет собой открытую, модульную и расширяемую среду. Она работает на гетерогенных архитектурах с использованием обычных и нейроморфных процессоров, обеспечивая кроссплатформенное выполнение и взаимодействие с различными фреймворками искусственного интеллекта, нейроморфными и робототехническими системами. Таким образом, разработчики могут приступить к созданию нейроморфных приложений без доступа к специализированному нейроморфному оборудованию.

Как заверяет Intel, нейроморфные вычисления смогут обеспечить улучшения на порядки в сферах энергоэффективности, скорости вычислений и эффективности обучения в целом ряде периферийных приложений: от компьютерного зрения, распознавания голоса и жестов до поиска, робототехники и проблем ограниченной оптимизации. На сегодняшний день Intel и её партнеры продемонстрировали такие области применения, как роботизированные руки, нейроморфная кожа и обонятельное зондирование.

В настоящее время Intel предлагает две нейроморфные системы на основе чипа Loihi 2 через облачный сервис Neuromorphic Research, доступный для членов INRC. Версия Oheo Gulch представляет собой однокристальную систему для ранней оценки. В то же время Kapoho Point является восьмичиповой системой, она будет доступна в ближайшее время. Платформа Lava Software Framework доступна для бесплатной загрузки на GitHub. Презентация Loihi 2 и Lava и учебные материалы по этим решениям будут представлены на предстоящем мероприятии Intel Innovation, которое запланировано на октябрь.

Источник: videocardz