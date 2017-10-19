Intel анонсировала новое семейство процессоров для систем искусственного интеллекта

Компания Intel анонсировала выпуск нового семейства чипов, разработанных специально для систем искусственного интеллекта – NNP (Neural Network Processor). Процессоры данного семейства ориентированы на выполнение задач машинного обучения и предназначены для применения в центрах обработки данных.

В настоящее время задачи искусственного интеллекта хорошо выполняются на графических процессорах и других многоядерных экономичных чипах. Это способствует росту доходов компаний NVIDIA и ARM. Недавно Google также представила собственный процессор для систем искусственного интеллекта – Tensor Processing Unit. А теперь собственные решения для этого направления намерена продемонстрировать и компания Intel.

Ранее Intel активно скупала компании, занимающиеся аппаратными разработками в сфере искусственного интеллекта. В марте этого года была куплена Mobileye, в сентябре прошлого года – Movidius, месяцем ранее – Nervana Systems. С тех пор внутри компании активно велась разработка чипов Neural Network Processor, которые ранее были известны под кодовым названием Lake Crest. Причём, выход процессоров NNP стал прямым результатом покупки компании Nervana Systems. Именно её наработки реализованы в этих чипах. Как отмечает Intel, процессоры NNP позволяют существенно ускорить процесс тренировки моделей глубокого обучения. Но подробности пока не разглашаются. Также не уточняется, когда такие процессоры станут доступными для клиентов.

Источник: The Verge