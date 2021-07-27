Intel будет производить чипы для Qualcomm по технологии 20A

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В рамках Intel Accelerated процессорный гигант также объявил имена первых крупных клиентов новоиспеченного подразделения Intel Foundry Services (IFS), которое займется контрактным выпуском полупроводниковой продукции. Ими стали Qualcomm и Amazon (AWS).

Intel объявила о создании нового подразделения контрактного производства Intel Foundry Services (IFS) весной в рамках презентации новой стратегии IDM 2.0. Тогда CEO компании Пэт Гелсинджер упомянул, что Intel ведет переговоры о заключении контрактов на выпуск полупроводниковой продукции с более чем 100 компаниями. Qualcomm и Amazon — пока единственные и самые именитые заказчики IFS.

В ближайшие годы Qualcomm начнет заказывать выпуск чипов у Intel с использованием предстоящего техпроцесса 20A. Какие именно продукты Qualcomm будут выпускаться на производственных мощностях Intel и когда они выйдут на рынок, не уточняется.

Что же касается облачного подразделения Amazon AWS, сотрудничество подразумевает использование фирменных технологий упаковки чипов Intel. В то же время непосредственно выпускать эти неназванные чипы по заказу Amazon будет другой контрактный производитель.

Intel планирует освоить техпроцесс 20A, который ознаменует переход к новой архитектуре транзисторов RibbonFET и инновационную технологию межслойных соединений PowerVia, в 2024 году.