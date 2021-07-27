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Intel будет производить чипы для Qualcomm по технологии 20A

Intel будет производить чипы для Qualcomm по технологии 20A

Intel будет производить чипы для Qualcomm по технологии 20A


В рамках Intel Accelerated процессорный гигант также объявил имена первых крупных клиентов новоиспеченного подразделения Intel Foundry Services (IFS), которое займется контрактным выпуском полупроводниковой продукции. Ими стали Qualcomm и Amazon (AWS).

Intel объявила о создании нового подразделения контрактного производства Intel Foundry Services (IFS) весной в рамках презентации новой стратегии IDM 2.0. Тогда CEO компании Пэт Гелсинджер упомянул, что Intel ведет переговоры о заключении контрактов на выпуск полупроводниковой продукции с более чем 100 компаниями. Qualcomm и Amazon — пока единственные и самые именитые заказчики IFS.

В ближайшие годы Qualcomm начнет заказывать выпуск чипов у Intel с использованием предстоящего техпроцесса 20A. Какие именно продукты Qualcomm будут выпускаться на производственных мощностях Intel и когда они выйдут на рынок, не уточняется.

Intel будет производить чипы для Qualcomm по технологии 20A

Что же касается облачного подразделения Amazon AWS, сотрудничество подразумевает использование фирменных технологий упаковки чипов Intel. В то же время непосредственно выпускать эти неназванные чипы по заказу Amazon будет другой контрактный производитель.

Intel планирует освоить техпроцесс 20A, который ознаменует переход к новой архитектуре транзисторов RibbonFET и инновационную технологию межслойных соединений PowerVia, в 2024 году.

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