Intel Core m3-8114Y — первый сверхэнергоэффективный процессор Cannon Lake-Y

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Только вчера мы рассказывали о первом 10-нанометровом процессоре Intel Core i3-8121U, как сегодня стало известно о еще одной модели на архитектуре Cannon Lake. Речь о CPU Intel Core m3-8114Y. Об официальном анонсе пока речь не идет, чип был замечен в базе данных тестового пакета 3DMark. Вероятно, это первый представитель самой энергоэффективной серии Y семейства процессоров Intel Cannon Lake. Напомним, чипы серии Y предназначены для гибридных планшетов и самых тонких ноутбуков.

Новый процессор был замечен в составе тестовой платформы Intel Cannon Lake-Y LPDDR4 RVP (Reference Validation Platform), название которой недвусмысленно указывает на одну из главных особенностей грядущей новинки – поддержку новой памяти LPDDR4, которой нет у актуальных моделей Kaby Lake-Y.

CPU Intel Core m3-8114Y имеет два физических ядра и может выполнять до четырех потоков команд одновременно. Базовая частота, согласно данным теста, составит 1,5 ГГц, что является рекордом для процессором данного класса с TDP 4,5 Вт. Максимальная частота Turbo Boost при загрузке одного ядра не указывается, но ожидается значение не ниже 3 ГГц.

Еще одна важная деталь – в отличие от Intel Core i3-8121U модель Core m3-8114Y оснащается интегрированным графическим ядром UHD Graphics.

Конечно, для окончательных выводов нам еще надо взглянуть на результаты тестов производительности Core m3-8114Y, но сейчас вопросов к нему нет, чего не скажешь о Core i3-8121U.

Ожидается, что первые устройства с использованием этого чипа мы увидим уже на грядущей выставке Computex 2018, которая пройдёт с 5 по 9 июня в Тайбэе.

Остается добавить, что дебют четырехъядерных моделей Intel серии Y ожидается только в следующем, девятом поколении Ice Lake. Также Ice Lake должны принести в серию Y поддержку более быстрой памяти LPDDR4-3733.

Источник: overclock3d