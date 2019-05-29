Intel NUC Compute Element – очередная попытка компании сделать модульные ПК реальностью

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Компания Intel создала новое устройство под названием NUC Compute Element. Идея такого устройства заключается в том, чтобы разместить ключевые компоненты компьютера в небольшом модульном элементе, который можно легко установить в слот другого устройства и менять в случает необходимости модернизации.

Это не первая попытка Intel создать подобный модульный вычислительный блок. Ранее компания продвигала идею использования миникомпьютеров Intel Compute Card в другом форм-факторе. В компании отмечают, что новая версия NUC Compute Element устраняет некоторые проблемы, с которыми столкнулись клиенты в процессе использования Compute Card. Вместо полностью закрытого корпуса, новинка предлагается в виде компьютерного компонента с открытым разъёмом. Корпорация Intel утверждает, что внедрённые изменения позволили уменьшить занимаемое пространство внутри других устройств, а также улучшить возможности организации ввода-вывода.

Модуль NUC Compute Element может комплектоваться процессорами 8-го поколения энергоэффективной серии U в виде моделей Core i3 и i5, а также чипами Pentium Gold или Celeron. Одним из ключевых сценарием использования такого модуля называют ноутбуки для образовательного рынка, которые появятся в первой половине следующего года.

Более детальные сведения и даже изображения готовых устройств Intel NUC Compute Element пока не предоставляются. Скорее всего, работы над модулями всё ещё продолжаются.

Источник: The Verge