Intel объявляет новую дорожную карту: техпроцесс 14A, процессоры Clearwater Forest и многое другое

На мероприятии IFS Direct Connect 2024 Intel обнародовала новую дорожную карту, которая включает новый техпроцесс 14A, первый в отрасли, который использует технологию High-NA EUV и производство пластины своих процессоров Clearwater Forest на техпроцессе 18A. Intel воплощает собственную цель: запустить пять техпроцессов за четыре года (5N4Y). Microsoft также объявила о создании собственных микросхем на базе процесса Intel 18A.

Intel изменила название Intel Foundry Services на Intel Foundry. Производство Intel имеет целью стать второй по величине мировой «системной фабрикой» микросхем к 2030 году. Это включает не только производство процессоров различных типов, но и предоставление клиентам решений для упаковки и подключения и даже помощь с решениями для охлаждения. Intel Foundry будет обслуживать как внешних клиентов, так и внутренние потребности Intel, с целью одинаково обслуживать оба направления с помощью устойчивой цепочки поставок.

Intel объявила о новых возможностях в портфолио Intel Foundry Advanced System and Test (ASAT), которые помогут клиентам создавать собственные микросхемы искусственного интеллекта с помощью полного набора технологий Intel.

Техпроцессы Intel 7 и Intel 4 уже доступны на рынке, а Intel 3 готов к массовому производству. Процессы 20A (2 нм) и 18A (1,8 нм) готовы для создания первых в отрасли чипов с системой питания PowerVia, которая обеспечивает оптимизированную маршрутизацию питания для улучшения производительности и плотности транзисторов, так и первыми с технологией RibbonFET gate-all-around (GAA), которая обеспечивает лучшую плотность транзисторов вместе с более быстрым переключением, но на меньшей площади. Intel 18A уже готов для проектирования с помощью 0.9 PDK от Intel EDA (программное обеспечение для проектирования) и партнеров, полная версия 1.0 PDK поступит в апреле-мае.

Окончательный дизайн процессоров Intel Clearwater Forest готов к производству. Clearwater Forest является первым крупномасштабным чипом компании на техпроцессе 18A. Чип Clearwater Forest состоит из плиток CPU 18A, которые затем соединяются вместе с базовым кристаллом Intel 3 с помощью технологии упаковки 3D Foveros.

Курс Fullstack Web Development. Стань універсальним розробником, який може створювати веб-рішення з нуля. Приєднатися

Clearwater Forest является первым крупномасштабным процессором, который использует Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), новый отраслевой интерфейс для соединения чипов вместе. UCIe является ключевым прогрессом, который нельзя пренебрегать: интерфейс поддерживается Intel, AMD, ARM, NVIDIA, TSMC, Samsung и 120 другими производителями для стандартизации прямых соединений между чиплетами с открытым кодом проектирования. Таким образом уменьшаются расходы и создается широкая экосистема проверенных комбинированных микросхем от многих производителей.

Далее диаграмма Post-5N4Y демонстрирует процесс Intel 14A. Это будет первый техпроцесс в отрасли, который будет использовать инструмент литографии High-NA EUV от ASML. Это позволит производителям печатать меньшие чипы, и, по словам Intel, обеспечить большую производительность. Intel является первой компанией в отрасли, которая получила передовой инструмент High-NA, тогда как TSMC, как говорят, отложила использование инструмента до 2030 года из-за проблем с затратами.

Также Intel оснастит техпроцессы Intel 7, Intel 3 и Intel 16 новыми «линейными расширениями». Intel планирует поставлять новый техпроцесс каждые два года, а затем расширять линии каждые два года, подобно своей старой модели Tick-Tock. Эти расширения строк будут обозначаться новыми суффиксами.

Суффикс P указывает на новую версию узла с улучшенной производительностью, суффикс T предназначен для узлов, оснащенных TSV, которые можно использовать с гибридным соединением / 3D Foveros, а суффиксы E указывают на специальные новые функции, такие как настраиваемые рабочие диапазоны / диапазоны напряжения. Intel также будет использовать процессы PT, которые будут указывать как на производительность, так и на специальные функции.

В ближайшие годы Intel получит новый техпроцесс Intel 12, который станет результатом производственного сотрудничества с UMC.

Программа Intel Foundry Services Accelerator поможет разработчикам микросхем легко адаптировать производственные технологии Intel. Эта программа сейчас включает 34 партнеров, распределенных по четырем альянсам: IP, EDA, дизайнерские услуги и USMAG (Военные, аэрокосмические и правительственные США). Этот широкий перечень партнеров включает такие тяжеловесы отрасли EDA, как Ansys, Cadence, Synopsys, Siemens и Keysight, а также широкий спектр IP-партнеров, в частности Arm, RISC-V, SiFive, Rambus и других.

Более широкое изложение и некоторый анализ — на Tom’s Hardware.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!