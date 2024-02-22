Intel объявляет новую дорожную карту: техпроцесс 14A, процессоры Clearwater Forest и многое другое

На мероприятии IFS Direct Connect 2024 Intel обнародовала новую дорожную карту, которая включает новый техпроцесс 14A, первый в отрасли, который использует технологию High-NA EUV и производство пластины своих процессоров Clearwater Forest на техпроцессе 18A. Intel воплощает собственную цель: запустить пять техпроцессов за четыре года (5N4Y). Microsoft также объявила о создании собственных микросхем на базе процесса Intel 18A.
Intel изменила название Intel Foundry Services на Intel Foundry. Производство Intel имеет целью стать второй по величине мировой «системной фабрикой» микросхем к 2030 году. Это включает не только производство процессоров различных типов, но и предоставление клиентам решений для упаковки и подключения и даже помощь с решениями для охлаждения. Intel Foundry будет обслуживать как внешних клиентов, так и внутренние потребности Intel, с целью одинаково обслуживать оба направления с помощью устойчивой цепочки поставок.
Intel объявила о новых возможностях в портфолио Intel Foundry Advanced System and Test (ASAT), которые помогут клиентам создавать собственные микросхемы искусственного интеллекта с помощью полного набора технологий Intel.
Техпроцессы Intel 7 и Intel 4 уже доступны на рынке, а Intel 3 готов к массовому производству. Процессы 20A (2 нм) и 18A (1,8 нм) готовы для создания первых в отрасли чипов с системой питания PowerVia, которая обеспечивает оптимизированную маршрутизацию питания для улучшения производительности и плотности транзисторов, так и первыми с технологией RibbonFET gate-all-around (GAA), которая обеспечивает лучшую плотность транзисторов вместе с более быстрым переключением, но на меньшей площади. Intel 18A уже готов для проектирования с помощью 0.9 PDK от Intel EDA (программное обеспечение для проектирования) и партнеров, полная версия 1.0 PDK поступит в апреле-мае.
Окончательный дизайн процессоров Intel Clearwater Forest готов к производству. Clearwater Forest является первым крупномасштабным чипом компании на техпроцессе 18A. Чип Clearwater Forest состоит из плиток CPU 18A, которые затем соединяются вместе с базовым кристаллом Intel 3 с помощью технологии упаковки 3D Foveros.
Clearwater Forest является первым крупномасштабным процессором, который использует Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), новый отраслевой интерфейс для соединения чипов вместе. UCIe является ключевым прогрессом, который нельзя пренебрегать: интерфейс поддерживается Intel, AMD, ARM, NVIDIA, TSMC, Samsung и 120 другими производителями для стандартизации прямых соединений между чиплетами с открытым кодом проектирования. Таким образом уменьшаются расходы и создается широкая экосистема проверенных комбинированных микросхем от многих производителей.
Далее диаграмма Post-5N4Y демонстрирует процесс Intel 14A. Это будет первый техпроцесс в отрасли, который будет использовать инструмент литографии High-NA EUV от ASML. Это позволит производителям печатать меньшие чипы, и, по словам Intel, обеспечить большую производительность. Intel является первой компанией в отрасли, которая получила передовой инструмент High-NA, тогда как TSMC, как говорят, отложила использование инструмента до 2030 года из-за проблем с затратами.
Также Intel оснастит техпроцессы Intel 7, Intel 3 и Intel 16 новыми «линейными расширениями». Intel планирует поставлять новый техпроцесс каждые два года, а затем расширять линии каждые два года, подобно своей старой модели Tick-Tock. Эти расширения строк будут обозначаться новыми суффиксами.
Суффикс P указывает на новую версию узла с улучшенной производительностью, суффикс T предназначен для узлов, оснащенных TSV, которые можно использовать с гибридным соединением / 3D Foveros, а суффиксы E указывают на специальные новые функции, такие как настраиваемые рабочие диапазоны / диапазоны напряжения. Intel также будет использовать процессы PT, которые будут указывать как на производительность, так и на специальные функции.
В ближайшие годы Intel получит новый техпроцесс Intel 12, который станет результатом производственного сотрудничества с UMC.
Программа Intel Foundry Services Accelerator поможет разработчикам микросхем легко адаптировать производственные технологии Intel. Эта программа сейчас включает 34 партнеров, распределенных по четырем альянсам: IP, EDA, дизайнерские услуги и USMAG (Военные, аэрокосмические и правительственные США). Этот широкий перечень партнеров включает такие тяжеловесы отрасли EDA, как Ansys, Cadence, Synopsys, Siemens и Keysight, а также широкий спектр IP-партнеров, в частности Arm, RISC-V, SiFive, Rambus и других.
Процессоры Intel 15-го поколения (Arrow Lake-S) вероятно откажутся от технологии многопоточности Hyper-Threading в пользу Rentable Units
Более широкое изложение и некоторый анализ — на Tom’s Hardware.
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