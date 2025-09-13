Новости Устройства 13.09.2025 comment views icon

Intel переименовала старый Core i5-10400 в "новый" Core i5 110

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Intel перейменувала старий Core i5-10400 в "новий" Core i5 110

Intel решила сыграть на ностальгии и представила процессор Core i5-110, который основан на архитектуре Comet Lake. Эта линейка на техпроцессе 14нм+++ появилась около пяти лет назад и для многих стала символом затянувшейся на годы эпохи Skylake.

Несмотря на очевидную принадлежность к Comet Lake, новинка вышла под брендом Core Series 1. В эту серию обычно входят мобильные и встраиваемые решения на базе Raptor Lake, но Intel использует ее и для ребрендинга старых процессоров. Так было с Core 5 120, который компания тоже без лишнего шума добавила в линейку. Таким образом, Core i5-110 стал вторым известным настольным CPU, официально включенным в Core Series 1.

Технические характеристики подтверждают, что перед нами переиздание старой модели Core i5-10400:

  • 6 ядер / 12 потоков
  • 12 МБ кэша L3
  • базовая частота 2,9 ГГц, турбо — до 4,3 ГГц
  • TDP 65 Вт
  • встроенная графика Intel UHD Graphics 630 (350 МГц — 1,1 ГГц)
  • поддержка до 128 ГБ DDR4-2666 до 128 ГБ
  • совместимость с сокетом LGA1200 и материнскими платами серий 400 и 500.

Фактически, это тот самый Core i5-10400 образца 2020 года. Все характеристики совпадают, а производство все еще происходит по технологии 14нм+++. Проблема лишь в том, что с того времени Intel уже выпустила два новых сокета, так что реальный круг пользователей, которые смогут установить этот процессор, сильно ограничен.

Еще один спорный момент — цена. Intel назначила рекомендованную цену $200, что соответствует уровню стартовой цены i5-10400 ($200-210). Это выглядит нелогично, ведь за пять лет производство 14нм+++ должно было бы подешеветь до минимума.

Итак, Core i5-110 — это классический ребрендинг без каких-либо технических обновлений, но с ценником, который абсолютно не соответствует его возрасту и возможностям. Формально он позиционируется как «доступное решение», однако за $200 вряд ли предложит реальную ценность в 2025 году, когда рынок движется вперед с новыми архитектурами и уровнями производительности.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Сенатор США расследует связи главы Intel с Китаем: Лип-Бу Тан инвестировал $200 млн в 600 китайских компаний
Intel Jaguar Shores: новый ИИ-процессор компании появился на фото
Intel увольняет 24 000 сотрудников и отменяет проекты в нескольких странах
Первый тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 почти не уступает 5600X3D
Это должна была сделать NVIDIA — вышел корпус ПК в стиле видеокарт Founders Edition
NVIDIA RTX 50 Super появятся уже в этом году, — инсайдеры
Lisuan представляет 6-нм видеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, но один маленький минус
Fabric8Labs анонсирует 3D-печать радиаторов прямо на процессорах — "пиксельная точность", оптимизированная микроструктура
«1080 Ti должна была стать звездой, а RTX 5050 украла шоу»: ютубер хотел доказать превосходство старого флагмана, но получилось наоборот
Версия BIOS Asus RTX 5090 ROG Astral XOC позволяет подать 1600 Вт на видеокарту
Мобильный чип Intel Core Ultra 5 245HX побеждает настольный аналог в PassMark и на 40% быстрее i5-14500HX
GPD WIN 5: первая портативная консоль с AMD Ryzen AI Max+ 395 выдает более 200 FPS в Wukong
AMD незаметно анонсировала Radeon RX 9060
Intel готовит первый Core Ultra 3 серии 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми
Intel передумала: процессоры Nova Lake могут получить аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Крошечный, как microSD, быстрый, как M.2: в Китае представили Mini SSD 1517
Первые данные о линейке AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 и TDP 65 Вт
После квартальных убытков Intel сокращает более 5,5 тыс. работников в США
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить