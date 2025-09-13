Intel переименовала старый Core i5-10400 в "новый" Core i5 110

Intel решила сыграть на ностальгии и представила процессор Core i5-110, который основан на архитектуре Comet Lake. Эта линейка на техпроцессе 14нм+++ появилась около пяти лет назад и для многих стала символом затянувшейся на годы эпохи Skylake.

Несмотря на очевидную принадлежность к Comet Lake, новинка вышла под брендом Core Series 1. В эту серию обычно входят мобильные и встраиваемые решения на базе Raptor Lake, но Intel использует ее и для ребрендинга старых процессоров. Так было с Core 5 120, который компания тоже без лишнего шума добавила в линейку. Таким образом, Core i5-110 стал вторым известным настольным CPU, официально включенным в Core Series 1.

Технические характеристики подтверждают, что перед нами переиздание старой модели Core i5-10400:

6 ядер / 12 потоков

12 МБ кэша L3

базовая частота 2,9 ГГц, турбо — до 4,3 ГГц

TDP 65 Вт

встроенная графика Intel UHD Graphics 630 (350 МГц — 1,1 ГГц)

поддержка до 128 ГБ DDR4-2666 до 128 ГБ

совместимость с сокетом LGA1200 и материнскими платами серий 400 и 500.

Фактически, это тот самый Core i5-10400 образца 2020 года. Все характеристики совпадают, а производство все еще происходит по технологии 14нм+++. Проблема лишь в том, что с того времени Intel уже выпустила два новых сокета, так что реальный круг пользователей, которые смогут установить этот процессор, сильно ограничен.

Еще один спорный момент — цена. Intel назначила рекомендованную цену $200, что соответствует уровню стартовой цены i5-10400 ($200-210). Это выглядит нелогично, ведь за пять лет производство 14нм+++ должно было бы подешеветь до минимума.

Итак, Core i5-110 — это классический ребрендинг без каких-либо технических обновлений, но с ценником, который абсолютно не соответствует его возрасту и возможностям. Формально он позиционируется как «доступное решение», однако за $200 вряд ли предложит реальную ценность в 2025 году, когда рынок движется вперед с новыми архитектурами и уровнями производительности.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: tomshardware