Intel планирует выпускать будущие поколения GPU Xe с использованием 6- и 3-нм техпроцессов TSMC





Как мы знаем, компания Intel испытывает проблемы с освоением 10-нанометрового технологического процесса. Внедрение соответствующих процессоров откладывается на протяжении уже нескольких лет, а конкурент в лице AMD не сидит на месте и уже предлагает клиентам чипы, выпускаемые по нормам 7-нанометрового технологического процесса.

Чтобы не допустить подобных проблем со своими грядущими графическими процессорами, Intel согласовывает разработку GPU Xe будущего поколения с циклом разработки техпроцессов компании TSMC. Об этом говорят отраслевые слухи. Отмечается, что Intel ведёт переговоры с TSMC относительно использования производственных мощностей тайваньской компании для изготовления крупных графических процессоров Xe по нормам 6- и 3-нм техпроцессов. Тем не менее, первые дискретные графические процессоры Intel Xe, по сообщениям, основаны на собственной технологии производства 10-нм+.

В то время как интерес Intel к 3-нанометровой производственной технологии TSMC вполне понятен, использование 6-нм техпроцесса TSMC вызывает удивление. Внутренне именуемый «N6», 6-нанометровый технологический процесс производства чипов TSMC, как ожидается, начнет функционировать либо в конце 2020 года, либо в начале 2021 года. Примерно в это же время Intel планирует запустить массовое производство на базе собственного техпроцесса 10-нм+. Первыми на этот техпроцесс будут переведены процессоры Tiger Lake.

Возможно, руководством компании было принято решение, чтобы гарантировать, что для изготовления GPU Xe не будет задействовано слишком много собственных производственных мощностей компании. Таким образом, чтобы высвободить производственные мощности для изготовления процессоров, пришлось отдать выпуск графических процессоров сторонним подрядчикам, таким как TSMC и Samsung. Ещё в прошлом году ходили слухи, что Intel оценивает Samsung в качестве производственного партнёра для графических процессоров Xe.

Источник: techpowerup