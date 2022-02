Intel подтвердила, что продажи видеокарт Arc Alchemist для настольных ПК начнутся во втором квартале 2022 года

Intel поделилась апдейтом о сроках долгожданного выхода на рынок дискретных графических процессоров, где она составит конкуренцию AMD и NVIDIA.

В 2020 году Intel официально вернулась в сегмент дискретной графики с мобильной видеокартой Iris Xe Max, а в начале 2021 года анонсировала свою первую дискретную видеокарту для настольных ПК DG1 — модель начального уровня для OEM-сегмента. Теперь же Intel готовится к полноценному выходу на рынок игровых видеокарт с новоиспеченным брендом Arc.

You’ve all been patient, and the first wave of #IntelArc GPUs are launching soon for notebooks. Desktops and workstations will soon follow! https://t.co/rXgX9dGEL1 pic.twitter.com/F6ubSUzSHM

— Intel Graphics (@IntelGraphics) February 17, 2022