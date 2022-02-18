Intel подтвердила, что продажи видеокарт Arc Alchemist для настольных ПК начнутся во втором квартале 2022 года

Intel поделилась апдейтом о сроках долгожданного выхода на рынок дискретных графических процессоров, где она составит конкуренцию AMD и NVIDIA.

В 2020 году Intel официально вернулась в сегмент дискретной графики с мобильной видеокартой Iris Xe Max, а в начале 2021 года анонсировала свою первую дискретную видеокарту для настольных ПК DG1 — модель начального уровня для OEM-сегмента. Теперь же Intel готовится к полноценному выходу на рынок игровых видеокарт с новоиспеченным брендом Arc.

You’ve all been patient, and the first wave of #IntelArc GPUs are launching soon for notebooks. Desktops and workstations will soon follow! https://t.co/rXgX9dGEL1 pic.twitter.com/F6ubSUzSHM — Intel Graphics (@IntelGraphics) February 17, 2022

Сперва, как и ожидалось, выйдет линейка мобильных видеоадаптеров (она дополнит серию процессоров Core 12-поколения (Alder Lake-H), дебютировавшую на недавней выставке CES 2022) — в первом квартале 2022 года. За мобильными GPU Arc Alchemist во втором квартале последуют настольные аналоги, а старт продаж профессиональных ускорителей для рабочих станций запланирован на третий квартал 2022 года.

Одновременно Intel анонсировала собственный стриминговый сервис на базе GPU Arc под названием Project Endgame, пообещав доступ к своим видеокартам в облаке для «постоянно доступных вычислений с малой задержкой». Что именно это будет, пока точно неясно, но, судя по скудному описанию, Intel позволит пользователям арендовать GPU в облаке или даже запустит полноценную платформу облачного гейминга с доступом по подписке вроде NVIDIA GeForce Now.

Кроме того, Intel объявила о начале работы над архитектурой GPU Arc третьего поколения под кодовым названием Celestial. (Для справки, Alchemist — это первое поколение графических процессоров, которое должно появиться в этом году, и Intel уже какое-то время работает над вторым поколением графической архитектуры под кодовым названием Battlemage). Что примечательно, Intel позиционирует Celestial как «продукт, предназначенный для сегмента ультраэнтузиастов». Это может означать, что Intel нацеливается на что-то уровня GeForce RTX 3090 Ti или AMD RX 6900XT. Никаких других деталей об этих GPU пока нет и когда появится третьего поколение GPU, учитывая, что пока даже первое не вышло, тоже неясно.

Как бы там ни было, до конца 2022 года Intel рассчитывает поставить на рынок более четырех миллионов дискретных видеокарт, а дальше из года в год активно наращивать объемы поставок В Intel ожидают, что в 2026 году бизнес GPU вырастет до $10 млрд. Также Intel в очередной раз подтвердила приверженность плану по возвращению лидерства на рынке процессоров к 2025 году.