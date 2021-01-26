Intel анонсировала первую дискретную видеокарту для настольных ПК — DG1. Это решение начального уровня для OEM-сегмента

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Компания Intel, которая в прошлом году вернулась в сегмент дискретной графики с мобильной видеокартой Iris Xe Max, сегодня без особого шума анонсировала свою первую видеокарту для настольных ПК — DG1. Ее выпуском займутся AIB-партнеры компании — ASUS, Colorful и другие.

Обновлено: Выяснилась важная деталь — видеокарту нельзя использовать в системах на конкурирующей платформе AMD. В сообщении Legit Reviews представитель подтвердил, что карта DG1 можно использовать только в паре с процессорами Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake-S) и 10-го поколения (Comet Lake-S) для настольных ПК и платами на Intel B460, H410, B365 и H310C. Для этих материнских плат потребуется обновление BIOS, которое добавит поддержку Intel Iris Xe.

Важно оговорить, что DG1 — решение начального уровня, которое будет распространяться только по OEM-каналам. То есть, их можно будет встретить в готовых системах различных производителей, но не в свободной продаже.

Основой Intel DG1 выступает 10-нм GPU на архитектуре Xe-LP, использующейся во встроенном GPU новейших мобильных процессоров Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake) и мобильной 3D-карте Iris Xe Max.

В активе Intel DG1 находится урезанный вариант GPU с 80 исполнительными блоками (Execution Units, EU), что соответствует 640 потоковым процессорам, а также четыре гигабайта памяти LPDDR4X-4266 с 128-разрядным интерфейсом и пропускной способностью 68 Гбайт/с. GPU работает на частоте 1650 МГц, а энергопотребление составляет 30 Вт. Адаптер, использующий для подключения четыре линии PCI Express 4.0, не требует дополнительного питания и может обходиться пассивным охлаждением.

Что касается быстродействия, тестов пока нет, но можно предположить, что оно находится примерно на уровне NVIDIA GeForce GT 1030.

В этом году ожидается выпуск полноценной игровой видеокарты Intel на родственной архитектуре Xe HPG (High Performance Gaming) с аппаратным ускорением трассировки лучей.