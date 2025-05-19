Intel показала Panther Lake в работе и… игровой автомат ARCade

На Computex 2025 Intel показала Panther Lake и раскрыла новые детали о будущих чипах. Тем временем в одном из кампусов компании нашли кое-что странное — будущее видеокарт Arc?

Intel показала рабочий процессор Panther Lake Core Ultra 300 для ноутбуков, это первые чипы компании на техпроцессе 18A. В отличие от предыдущей публичной демонстрации на CES 2025, Intel испытала Panther Lake в рендеринге в реальном времени и приложениях искусственного интеллекта, чем доказала его готовность к выходу в начале 2026 года. Компания также поделилась дополнительной информацией о производительности и энергопотреблении новых чипов.

По словам Intel, Panther Lake сочетают энергоэффективность Lunar Lake с производительностью Arrow Lake-H. Процессоры будут производить во второй половине 2025 года, но в устройствах они появятся только в начале 2026 года. Intel намекает, что чипы будут оснащены интегрированной графикой следующего поколения XMX с производительностью, более близкой к Lunar Lake, чем к Arrow Lake.

Intel провела тесты Panther Lake на двух эталонных платформах (RVP), обе были оснащены радиатором и вентилятором аж на 9000 оборотов, — вероятно, они работали без тепловых ограничений. На одной из систем демонстрировалась работа недавно возрожденного как большую языковую модель помощника Microsoft Clippy. Докладчик использовал систему для написания игрового кода на Python. Впрочем, Intel не поделилась показателями производительности из бенчмарка. Также на выставке можно было видеть рабочий комплект разработчика и ноутбуки от партнеров на новой платформе.

На тестовых системах можно было увидеть некоторые характеристики новых чипов. Процессор имел 16 ядер и 16 потоков, базовая частота была указана на уровне 2,0 ГГц, а процессор работал на частоте около 3 ГГц. Однако следует учитывать что это очень ранние образцы — обозреватели ожидают 5 ГГц+ в конечном продукте. Процессор оснащен кэшем 1,6 МБ L1, 24 МБ L2 и 18 МБ L3.

Тем временем в одном из кампусов Intel удалось сфотографировать несколько необычное устройство — игровой автомат ARCade с видеокартой Alchemist серии Arc A7. Автомат, кажется, не работал.

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Установка подключена к ПК NUC Extreme, вероятно, NUC 11 Extreme, который Intel ранее использовала в предыдущих демонстрациях Arc A770. Intel иногда способна на яркие маркетинговые решения, но подобные усилия утихают, как только продукты выпущены — устройства, вероятно, прекращают работу из-за нехватки обслуживания и драйверов.

Источники и фото: Tom’s Hardware, Wccftech, VideoCardz