Intel получит $8,5 млрд на развитие производства в США благодаря закону CHIPS and Science Act

Согласно закону CHIPS and Science Act, Intel получает огромную помощь от правительства США. Согласно предварительному соглашению, достигнутому с Министерством торговли, компания может получить до $8,5 млрд прямого финансирования от правительства.

Эти деньги пойдут на расширение производственных мощностей в Соединенных Штатах, в частности заводов, предназначенных для производства передовых полупроводниковых чипов для искусственного интеллекта и передовых технологий.

Ожидается, что государственные инвестиции поддержат проекты Intel в четырех штатах. Речь идет о строительстве двух новых передовых заводов и модернизации еще одного в Чандлере, штат Аризона, а также строительстве еще двух заводов в Нью-Олбане, штат Огайо. Это также поможет Intel модернизировать два существующих завода в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико, и расширить свои мощности в Хиллсборо, штат Орегон.

Финансирование правительством в размере $8,5 млрд дополнит инвестиции компании в производство в США на $100 млрд, которые планируется осуществить в течение следующих 5 лет. А если компании понадобится больше денег, по соглашению она может занять у США до $11 млрд.

Президент США Джо Байден подписал закон CHIPS and Science Act еще в 2022 году с целью способствовать отечественным исследованиям и производству полупроводников, а также уменьшить зависимость американских компаний от китайских поставщиков. Это четвертая и самая большая инвестиция администрации в CHIPS. Если совместить собственные средства Intel с финансированием правительства, это одна из крупнейших инвестиций, объявленных в производство полупроводников в США в целом. В феврале правительство также объявило, что предоставляет GlobalFoundries финансирование в размере $1,5 млрд в соответствии с законом CHIPS and Science Act, чтобы помочь построить новые заводы.

Ожидается, что проекты Intel в вышеупомянутых регионах создадут 20 тыс. строительных и 10 тыс. рабочих мест на производстве. Чтобы помочь местному населению получить выгоду от этих проектов, правительство также выделит $50 млн на обучение и развитие местной рабочей силы.

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Источник: Engadget

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