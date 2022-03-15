Intel построит новый полупроводниковый хаб в Германии стоимостью €17 млрд и инвестирует €12 млрд в расширение производства в Ирландии

Компания Intel объявила о новых крупных инвестициях в европейские производственные площадки. В том числе компания намерена построить новый «передовой мега-завод по производству полупроводников». Он разместится в Германии, и в его запуск планируется инвестировать €17 млрд. Кроме того, Intel направит €12 млрд на расширение существующей фабрики в Ирландии.

Вместе с тем, компания строит новый центр для проведения исследований и разработок во Франции, а также планирует инвестировать в дополнительные области в Ирландии, Италии, Польше и Испании для целей производства, литейных услуг и исследований. В общей сложности Intel планирует инвестировать более €33 млрд в свою первую волну развития исследований, разработок и производства в Европе. Это будет часть общего плана инвестиций в ЕС на следующее десятилетие, общий объём инвестирования составит около €80 млрд.

Новая производственная площадка в Германии будет состоять из двух полупроводниковых фабрик, строительство которых должно начаться в Магдебурге в первой половине 2023 года. Запуск производства на новом заводе запланирован на 2027 год. Эти фабрики будут производить продукты Intel следующего поколения «эры Angstrom» (включая грядущие узлы Intel 20A и Intel 18A). Новые фабрики будут производить не только чипы для Intel, но и для клиентов Intel Foundry Services. Intel заявляет, что в рамках проекта в Германии будет создано 7000 новых рабочих мест в процессе строительства новых фабрик, а также 3000 постоянных рабочих мест в Intel уже после начала их работы.

Расширение производства в Ирландии призвано удвоить производственные мощности существующей площадки компании, а также перенести будущий техпроцесс Intel 4 на производственные площадки в Европе.

Новые европейские инвестиции являются частью стратегии Intel «IDM 2.0», представленной генеральным директором Пэтом Гелсингером, когда он возглавил компанию год назад. С тех пор Intel объявила о крупных инвестициях в размере $20 млрд в существующую площадку в Аризоне и $20 млрд в новую площадку в Огайо.

Источник: The Verge