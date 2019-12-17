Intel потратила $2 млрд на покупку компании Habana Labs, создающей чипы для ИИ





Intel купила израильскую компанию Habana Labs, занимающуюся разработками в сфере искусственного интеллекта. Как отмечают в Intel, это приобретение обеспечит «турбонаддув» ИИ-решениям компании для центров обработки данных. Сумма сделки составляет около $2 млрд.

Habana Labs производит программируемые ускорители глубокого обучения. Например, ожидается, что её процессор Gaudi AI Training Processor обеспечит 4-кратный прирост пропускной способности систем по сравнению с решениями, созданными на базе эквивалентного количества графических процессоров. Для мобильных и веб-приложений, использующих технологии Intel для центров обработки данных, наработки израильской компании приведут к более быстрой и точной работе ИИ в задачах распознавания фотографий и речи.

Решения для задач искусственного интеллекта становятся всё более важной частью бизнеса Intel. Ожидается, что в 2019 году доход от сферы ИИ составит более $3,5 млрд. Прирост по сравнению с предыдущим годом составит более 20%. Совсем недавно Intel представила свои первые чипы для облачных решений в сфере искусственного интеллекта, а также чип нового поколения для компьютерного зрения. Приобретение Habana Labs также может ускорить развитие и этих чипов.

Источник: Engadget