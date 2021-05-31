Intel представила 5-гигагерцевый процессор Core i7-1195G7 для ультрапортативных ноутбуков и ноутбучный модем 5G Solution 5000, разработанный совместно с MediaTek

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Intel на презентации в рамках Computex 2021 анонсировала парочку новых энергоэффективных CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake Refresh) для ультрапортативных ноутбуков — флагманский Core i7-1195G7 и предтоповый Core i5-1155G7. Оба процессора — четырёхъядерные модели с поддержкой Hyper-Threading с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом для тонких и легких ноутбуков.

Core i7-1195G7 — новый флагман линейки и первый процессор экономичной U-серии, способный разгоняться до 5,0 ГГц. Речь о технологии Intel Turbo Boost Max 3.0 для самого производительного ядра. Базовая частота на 100 МГц ниже, чем у i7-1185G7 и составляет 2,9 ГГц, а повышенная для всех ядер — 4,6 ГГц.

Напомним, рубеж в 5 ГГц в мобильном сегменте Intel покорила в 2019 году с запуском Core i9-9980HK. Теперь же с переходом на более тонкий техпроцесс 10-нм SuperFin столь высокая частота стала возможной и для энергоэффективных чипов U-серии. Еще одно заметное улучшение — встроенный GPU Iris Xe с 96 вычислительными блоками работает на повышенной частоте 1,4 ГГц. По сути, Core i7-1195G7 — это отборная версия Core i7-1185G7. Модель Core i5-1155G7, возглавляющая серия Core i5, работает с базовой частотой 2,5 ГГц и способен разгоняться до 4,5 ГГц по самому производительному ядру.

Intel противопоставляет Core i7-1195G7 конкурирующему энергоэффективному флагману Ryzen 7 5800U (Cezanne), заявляя о существенном превосходстве в ряде бенчмарков. Но здесь стоит обратить внимание на то, что система на Core i7-1195G7 потребляла 28-35 Вт, а система на Ryzen 7 5800U — 15-25 Вт.

Intel подтвердила, что ноутбуки с процессорами Tiger Lake-R начнут поставляться уже на следующей неделе, и на данный момент запланировано всего 60 разных моделей. Это увеличивает общее количество ноутбуков с CPU Tiger Lake-U до 250 штук.

Одновременно был представлен новый 5G модем для ноутбуков Intel 5G Solution 5000 — он предлагается в виде карты расширения M.2. В 2019 году Intel, отказавшись от выпуска модемов 5G для смартфонов и продав активы Apple, решила сосредоточиться на решениях 4G и 5G для ПК и устройств IoT. Этот модем — первые плоды сотрудничества Intel и MediaTek.

Только в начале этого месяца Intel анонсировала 6- и 8-ядерные процессоры Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) для игровых ноутбуков.