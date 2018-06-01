Intel представила первую оперативную память на 3D XPoint, совместимую с DDR4

С тех пор, как Intel и Micron объявили о выпуске нового типа памяти 3D XPoint в 2015 году, все ждали появления модулей оперативной памяти на его основе. Наконец сегодня Intel анонсировала первую оперативную память с использованием микросхем 3D XPoint вместо традиционных DRAM. Модули выполнены в формате DIMM, полностью совместимы с памятью DDR4 и по быстродействию приближаются к твердотельным накопителям.

Модули Optane DC Persistent Memory изначально будут доступны в объёмах 128, 256 и 512 ГБ. Optane DC призвана заменить ОЗУ сначала в серверах. В связи с этим первыми поддержку новой памяти получат серверные процессоры Xeon следующего поколения. Со временем память начнут массово использовать и в обычных компьютерах.

Intel выпускает новые модули ОЗУ, чтобы значительно увеличить объём памяти, доступный процессорам, а также чтобы уменьшить задержку, которая обычно возникает при перемещении данных из оперативной памяти в постоянное хранилище. Само название памяти подразумевает, что серверам больше не нужно загружать терабайты данных в память – данные, по сути, уже там будут. Intel также предоставит разработчикам программного обеспечения удаленный доступ к машинам с Optane DC Persistent Memory через фирменный сервис Intel Builders Construction Zone, чтобы те могли тестировать своё ПО. Разумеется, на условиях неразглашения конфиденциальной информации (NDA).

Intel не раскрывает никаких технических подробностей о новых модулях памяти. Производительность, энергопотребление, совместимость с системами / процессорами – всё это пока остаётся неизвестным. Первые коммерческие поставки Optane DC Persistent Memory запланированы на 2019 год. Избранные партнёры компании начнут получать новую память уже в этом году.

Источник: arstechnica