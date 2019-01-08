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Intel представила секстет новых настольных процессоров Core девятого поколения (i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF, i5-9400, i5-9400F и i3-9350KF)
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Intel представила секстет новых настольных процессоров Core девятого поколения (i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF, i5-9400, i5-9400F и i3-9350KF)

Intel представила секстет новых настольных процессоров Core девятого поколения (i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF, i5-9400, i5-9400F и i3-9350KF)

На специальном мероприятии, проведенном в рамках выставки CES 2019, компания Intel представила секстет новых настольных процессоров Core девятого поколения (Coffee Lake-S Refresh). Четыре из шести новых чипов — это модели с индексом KF в названии, выделяющиеся отсутствием встроенного графического ядра (оно отключено), более высокими тактовыми частотами и повышенным разгонным потенциалом.

Основные параметры новых чипов можете оценить в таблице ниже.

МодельКол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Boost, ГГцGPUЧастота GPU, МГцКэш-память L3, МБПоддержка памяти DDR4, МГцTDP, ВтРекомендованная цена, $
Core i9-9900KF8/163,6-5,016266695
Core i7-9700KF8/83,6-4,912266695
Core i5-9600KF6/63,7-4,69266695
Core i5-94006/62,9-4,1UHD 63010509266665
Core i5-9400F6/62,9-4,19266665182
Core i3-9350KF4/44,0-4,68240091

Новые CPU поступят в продажу уже в этом месяце. Официальных данных о ценах на новые чипы KF пока нет, но предыдущие сообщения указывали на более высокую по сравнению с обычными моделями стоимость, обусловленную повышенным разгонным потенциалом новинок.  И хотя официально говорится, что GPU в таких процессорах отключено, очевидно, что модели с дефектами встроенного графического процессора, не влияющего на работоспособность CPU, выбрасываться не будут, а пойдут на полки магазинов.

В рамках презентации Intel также подтвердила планы выпуска новых мобильных процессоров Core девятого поколения во втором квартале, но только и всего. Больше никаких подробностей представители компании не раскрыли.

Источник: Engadget и Intel

 

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