Intel представила секстет новых настольных процессоров Core девятого поколения (i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF, i5-9400, i5-9400F и i3-9350KF)
На специальном мероприятии, проведенном в рамках выставки CES 2019, компания Intel представила секстет новых настольных процессоров Core девятого поколения (Coffee Lake-S Refresh). Четыре из шести новых чипов — это модели с индексом KF в названии, выделяющиеся отсутствием встроенного графического ядра (оно отключено), более высокими тактовыми частотами и повышенным разгонным потенциалом.
Основные параметры новых чипов можете оценить в таблице ниже.
|Модель
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|GPU
|Частота GPU, МГц
|Кэш-память L3, МБ
|Поддержка памяти DDR4, МГц
|TDP, Вт
|Рекомендованная цена, $
|Core i9-9900KF
|8/16
|3,6-5,0
|—
|—
|16
|2666
|95
|—
|Core i7-9700KF
|8/8
|3,6-4,9
|—
|—
|12
|2666
|95
|—
|Core i5-9600KF
|6/6
|3,7-4,6
|—
|—
|9
|2666
|95
|—
|Core i5-9400
|6/6
|2,9-4,1
|UHD 630
|1050
|9
|2666
|65
|—
|Core i5-9400F
|6/6
|2,9-4,1
|—
|—
|9
|2666
|65
|182
|Core i3-9350KF
|4/4
|4,0-4,6
|—
|—
|8
|2400
|91
|—
Новые CPU поступят в продажу уже в этом месяце. Официальных данных о ценах на новые чипы KF пока нет, но предыдущие сообщения указывали на более высокую по сравнению с обычными моделями стоимость, обусловленную повышенным разгонным потенциалом новинок. И хотя официально говорится, что GPU в таких процессорах отключено, очевидно, что модели с дефектами встроенного графического процессора, не влияющего на работоспособность CPU, выбрасываться не будут, а пойдут на полки магазинов.
В рамках презентации Intel также подтвердила планы выпуска новых мобильных процессоров Core девятого поколения во втором квартале, но только и всего. Больше никаких подробностей представители компании не раскрыли.