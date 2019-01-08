Intel представила секстет новых настольных процессоров Core девятого поколения (i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF, i5-9400, i5-9400F и i3-9350KF)

На специальном мероприятии, проведенном в рамках выставки CES 2019, компания Intel представила секстет новых настольных процессоров Core девятого поколения (Coffee Lake-S Refresh). Четыре из шести новых чипов — это модели с индексом KF в названии, выделяющиеся отсутствием встроенного графического ядра (оно отключено), более высокими тактовыми частотами и повышенным разгонным потенциалом.

Основные параметры новых чипов можете оценить в таблице ниже.

Модель Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц GPU Частота GPU, МГц Кэш-память L3, МБ Поддержка памяти DDR4, МГц TDP, Вт Рекомендованная цена, $ Core i9-9900KF 8/16 3,6-5,0 — — 16 2666 95 — Core i7-9700KF 8/8 3,6-4,9 — — 12 2666 95 — Core i5-9600KF 6/6 3,7-4,6 — — 9 2666 95 — Core i5-9400 6/6 2,9-4,1 UHD 630 1050 9 2666 65 — Core i5-9400F 6/6 2,9-4,1 — — 9 2666 65 182 Core i3-9350KF 4/4 4,0-4,6 — — 8 2400 91 —

Новые CPU поступят в продажу уже в этом месяце. Официальных данных о ценах на новые чипы KF пока нет, но предыдущие сообщения указывали на более высокую по сравнению с обычными моделями стоимость, обусловленную повышенным разгонным потенциалом новинок. И хотя официально говорится, что GPU в таких процессорах отключено, очевидно, что модели с дефектами встроенного графического процессора, не влияющего на работоспособность CPU, выбрасываться не будут, а пойдут на полки магазинов.

В рамках презентации Intel также подтвердила планы выпуска новых мобильных процессоров Core девятого поколения во втором квартале, но только и всего. Больше никаких подробностей представители компании не раскрыли.

Источник: Engadget и Intel