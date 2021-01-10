Intel представила устройства для безопасного распознавания лиц – RealSense ID





Компания Intel представила RealSense ID – это решение для распознавания лиц, основанное на технологии определения глубины RealSense. Изначально технология RealSense была основой для камеры в стиле Kinect, предназначенной для бесконтактного взаимодействия. Затем появились и другие варианты использования данной технологии, а теперь компания предлагает устройства для безопасного распознавания лиц.

В компактном устройстве специалисты Intel смогли разместить сканирующие элементы на базе технологии определения глубины, нейронную сеть для идентификации лиц, выделенную систему-на-чипе и элемент безопасности, который шифрует и обрабатывает данные пользователя. Устройство должно обучаться и уметь адаптироваться к изменениям лица, которые возможны с течением времени. Например, оно должно понимать, что это то же самое лицо, даже если на нём появилась растительность или очки, или же изменился оттенок кожи. Предлагаемый модуль может быть интегрирован в другие продукты или же использоваться в качестве автономного периферийного устройства, которое можно подключить к компьютеру.

Периферийное устройство Intel RealSense ID уже доступно для предварительного заказа по цене $99. А модули RealSense ID Module, которые предназначены для интеграции в оборудование для идентификации пользователей, будут продаваться комплектами по 10 штук по цене $750 за комплект. Intel планирует приступить к поставкам обоих типов устройств в марте этого года.

Источник: The Verge