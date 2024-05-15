Intel представила Thunderbolt Share — программу для простого совместного использования файлов и периферии на нескольких ПК

Intel представила программу Thunderbolt Share, которая позволяет совместно использовать экраны, клавиатуры, мыши и файлы на разных компьютерах. ПО использует технологию Thunderbolt для быстрого соединения.

Он обеспечивает быстрое и эффективное соединение между ПК, позволяя пользователям совместно использовать экраны, клавиатуры, мыши, память и файлы. Утверждается, что эти устройства и передача данных будут безопасными и удобными для пользователей. В настоящее время он рекламируется как обеспечивающий подключение ПК к ПК, то есть он должен работать на двух устройствах одновременно.

Программа, которая позволяет пользоваться устройствами ввода, мониторами и файлами с другого компьютера, поддерживает безопасное соединение, которое легко установить и использовать. Для работы программа должна быть установлена на обоих компьютерах. Возможно пользоваться устройствами без прямого соединения друг с другом.

Возникает вопрос, позволяет ли Thunderbolt Share использовать внешние видеокарты с поддержкой этого интерфейса на другом ПК, но Intel не дает на него ответа. Из интересных сценариев использования технологии можно назвать подключение ноутбуков к другим устройствам и компьютерам.

Технология будет работать только на устройствах с лицензией компании. Intel подтверждает работоспособность Thunderbolt Share на оборудовании MSI, Razer, Kensington, Lenovo, Acer, Belkin, Plugable и Promise Technology. Программное обеспечение будет установлено как дополнительная функция на лицензированных устройствах, полный перечень которых пока не обнародован

Thunderbolt Share совместима с технологиями Thunderbolt 4 и 5 под ОС Windows. Впервые технология демонстрировалась на CES 2024.

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Источник: VideoCardz

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