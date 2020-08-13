Intel рассказала о мощной видеокарте Arctic Sound: 16384 ядра и производительность на уровне 42 терафлопс





Около полугода назад появились первые сведения о новом высокопроизводительном графическом решении Intel Arctic Sound. Тогда говорилось, что это, вероятно, самая мощная видеокарта Intel, построенная на микроархитектуре Xe HP. И теперь эти предположения получили подтверждения, компания Intel поделилась некоторыми сведениями о новом GPU и результатами тестов производительности.

В лабораториях Intel имеется несколько модификаций видеокарт Arctic Sound. Как и говорилось ранее, такие устройства могут быть оснащены одним, двумя или четырьмя кристаллами графических процессоров с использованием многочиповой компоновки. Раджа Кодури подтвердил эту информацию. При этом каждый графический чип включает по 512 вычислительных блоков, а каждый блок, в свою очередь, содержит по 8 ядер. Таким образом, инженеры компании создали следующие конфигурации продуктов:

1 чип – 512 исполнительных блоков, 4096 ядер;

2 чипа – 1024 исполнительных блока, 8192 ядра;

4 чипа – 2048 исполнительных блоков, 16384 ядра.

Что касается возможностей новых видеокарт Intel Arctic Sound на базе микроархитектуры Xe HP, то один чип способен перекодировать 10 отдельных потоков контента с параметрами 4K 60p HEVC, что является отличным результатом. Поскольку масштабирование почти идеально линейное, версия с четырьмя чипами должна быть способна перекодировать 40 отдельных потоков.

Также впечатляющим выглядит результат тестирования при выполнении вычислений одинарной точности (FP32). Версия на базе одного чипа обеспечивает результат на уровне 10,6 терафлопс, на базе двух чипов – 21,2 терафлопс, а топовая версия с четырьмя чипами и вовсе достигает рекордных для одного GPU показателей на уровне 42 терафлопс. При этом масштабирование практически идеальное – 3,993. Тестирование проводилось при рабочей частоте графического процессора 1,3 ГГц.

К сожалению для геймеров, оценить столь высокую производительность в своих настольных системах пока что не получится. Видеокарты Intel Arctic Sound предназначены для применения в центрах обработки данных и вряд ли появятся на потребительском рынке. Для игрового применения предназначены устройства на базе микроархитектуры Intel HPG (Intel High-Performance Xe architecture for Gaming). Их появление на рынке ожидается на протяжении 2021 года. Такие версии получат поддержку аппаратной трассировки лучей.

Источник: wccftech