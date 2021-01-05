Intel снимает с производства чипсеты для материнских плат серии 300 (Z390, Z370, H370)

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Компания Intel заявила о прекращении отгрузки наборов системной логики для материнских плат серии 300 с 28 января следующего года.

Продукты на базе чипсетов серии 300, включая материнские платы Z390, Z370, H370, B360, H310, B365, H310D и мобильные QMS380, официально перешли в период снятия с производства, начиная со вчерашнего дня.

Добавим, месяц назад Intel уже сняла с производства процессоры Core 9-го поколения, использующие разъём LGA1151. Прекращение производства материнских плат с чипсетами серии 300 фактически означает, что в будущем процессоры на базе этого разъёма больше не появятся.

Уже на следующей неделе ожидается анонс наборов системной логики нового поколения – серии 500. Новые материнские платы с такими чипсетами будут поддерживать существующие процессоры Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и грядущие чипы Core 11-го поколения (Rocket Lake-S). Однако только новые процессоры обеспечат преимущества использования нового стандарта интерфейса PCIe Gen4.

Источник: videocardz