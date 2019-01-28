Intel создала энергоэффективный процессор Core i9-9900T с TDP 35 Вт и линейку сетевых карт с поддержкой Bluetooth 5 и Wi-Fi 6

Компания Intel подготовила к выпуску несколько новых продуктов в различных сегментов рынка. Одной из новинок стал энергоэффективный процессор Core i9 линейки Coffee Lake-Refresh. Чип Core i9-9900T содержит 8 вычислительных ядер и поддерживает возможность обработки 16 потоков инструкций одновременно. При этом его показатель рассеиваемой мощности составляет всего 35 Вт вместо привычных 95 Вт (хотя в реальных условиях эксплуатации этот параметр и вовсе может превышать 110 Вт) для процессоров такого уровня.

Правда, достичь столь существенного снижение показателя TDP удалось за счёт применения агрессивных настроек встроенной системы питания и радикального снижения рабочей частоты чипа. Вместо традиционной тактовой частоты 3,6 ГГц (для Core i9-9900K) в данном случае используется более щадящий режим работы, частота составляет всего 1,7 ГГц. В то же время частота в режиме Turbo Boost при нагрузке на 1-2 ядра снижена с 5,0 ГГц до 3,8 ГГц. Максимальная частота в режиме Turbo Boost для всех ядер ограничена значением 3,3 ГГц. При этом в процессоре Intel Core i9-9900T доступен такой же объём кэш-памяти третьего уровня, как и у более «прожорливой» версии – 16 МБ. Не претерпело изменений и встроенное графическое ядро UHD 630, для него сохранены на прежних значениях количество функциональных блоков и рабочие частоты. Цена нового процессора Intel Core i9-9900T пока не уточняется.

Кроме того, Intel подготовила к выпуску новую линейку сетевых карт с поддержкой беспроводных интерфейсов связи. В рамках семейства Cyclone Peak предлагаются компактные решения, которые могут использоваться в портативных устройствах и материнских платах. Серия включает три устройства. При этом модель Wireless-AX 22260 представлена под собственным брендом Intel. Ещё два дифференцированных продукта предлагаются под брендом RivetNetworks: Killer Wireless-AX 1650x (22260NGW) и Killer Wireless-AX 1650W (22260D2W).

Сетевые платы линейки Cyclone Peak предлагают поддержку стандартов беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ax (также известный как Wi-Fi 6). Стандарт Wi-Fi 802.11ax обеспечивает более высокую скорость передачи данных по сравнению с предыдущей версией Wi-Fi 802.11ac – примерно на 37%. В то же время благодаря улучшенному использованию частотного диапазона достигается повышение эффективности пропускной способности.

Источник: techpowerup 1, 2