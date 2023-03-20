Intel Xeon W9-3495X во время разгона потреблял почти 2 кВт – на подходе новые Xeon Granite Rapids с вдвое высшим штатным TDP

Новая платформа процессоров HEDT, Intel Sapphire Rapids стала доступной относительно недавно, оверклокеры с азартом принялись тестировать их способность к разгону. Благодаря процессору Intel Xeon W9-3495X с 56 ядрами Golden Cove и поддержкой восьми каналов памяти DDR5, доведенный до предела потенциал производительности платформы Intel Sapphire Rapids кажется невероятным. Как и энергопотребление.

Intel включила поддержку разгона для процессоров Xeon серии W и X Intel, что позволило оверклокеру Elmor разогнать CPU Xeon W9-3495X до 5,5 ГГц на всех 56 ядрах при использовании материнской платы ASUS W790E-SAGE SE, памяти G.SKILL Zeta R5 DDR5 и жидкого азота.

Под нагрузкой Xeon W9-3495X потреблял 1881 Вт энергии. Система получала электропитание от двух БП Superflower Leadex мощностью по 1600 Вт, а его процессор под нагрузкой охлаждался примерно до -95 °C. В приведенном видео Элмору удалось набрать невероятные 132 220 баллов в Cinebench R23, что на всего несколько сотен баллов отстает от его мирового рекорда в 132 484 балла, который также был достигнут с процессором Xeon W9-3495X.

Новости об Avenue City, Granite Rapids и Sierra Forest

Пока оверклокеры добиваются от процессоров энергопотребления, которое больше, чем мне нужно для обогрева квартиры зимой, появилась новая информация о дальнейшем развитии этой линейки чипов, Intel Granite Rapids. На китайском форуме Bilibili «всплыли» данные о платформе Avenue City, на которой будут основаны процессоры Granite Rapids и Sierra Forest.

Два семейства процессоров означают разделение линейки Xeon на два направления: производительное и энергоэффективное. Эталонная платформа, которую Intel предоставляет OEM-производителям, представляет собой 20-слойную двухпроцессорную печатную плату. Эталонный дизайн с двумя довольно большими сокетами LGA-7529 демонстрирует базовую компоновку сервера на будущих Xeon.

Платформа способна подавать на процессоры Granite Rapids / Sierra Forest-AP до 500 Вт электропитания (жалких, несчастных, мизерных 500 Вт по сравнению с почти 2000 Вт в эксперименте Elmor). Системная логика поддерживает 24 модуля DIMM DDR5 с возможности 12-канальной работы памяти (до 6400 МТ/с). Поддерживаются шесть каналов PCIe 5.0 x16, протокол кэширования CXL, и 6×24 каналов UPI. По неподтвержденным данным, Granite Rapids будет включать до 128 ядер (256 потоков). Более подробная информация – на слайдах выше.

Источники: Overclock3d, TechPowerUp