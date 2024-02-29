Новости Технологии 29.02.2024 в 11:23 comment views icon

Intel и ASML достигли важного этапа «Первый свет» создания самого современного инструмента для производства микросхем

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новостей

Intel и ASML достигли важного этапа «Первый свет» создания самого современного инструмента для производства микросхем

ASML и Intel заявили, что последняя достигла значительного успеха в работе с новейшей литографической системой ASML High-NA, включив источник света и сделав так, чтобы световой поток попадал на подложку. Это свидетельствует о том, что источник света и зеркала выровнены правильно, что является критически важным шагом в процессе выращивания. «Первый свет» свидетельствует о том, что один из основных компонентов системы Twinscan EXE:5000 работает, хотя еще и не на пике производительности.

В настоящее время Intel собирает свою первую литографическую машину Twinscan EXE:5000 на своем заводе вблизи Хиллсборо, штат Орегон. Машина будет использоваться в первую очередь для разработки технологических процессов, когда ее соберут через несколько месяцев, передаёт Tom’s Hardware.

Специалисты ASML все еще калибруют инструмент High-NA в Нидерландах, поэтому машина еще должна напечатать первые тестовые образцы. Во время недавнего испытания машина Veldhoven успешно продемонстрировала свои возможности на кремниевой пластине, подготовленной с помощью фоторезисторов, что свидетельствует о ее готовности к печати печатных схем. Это достижение, которое называют «Первым светом на пластине», знаменует значительный шаг вперед в области высокоабсорбционной УФ-литографии.

Ожидается, что в течение следующих нескольких лет ведущие производители микросхем, в том числе Intel, Samsung и TSMC, перейдут на литографию с использованием ультрафиолетового излучения с высоким разрешением. Intel уже выразила намерения использовать эту систему для будущего поколения микросхем на базе узлов Intel 14A.

Источник света является одной из самых сложных частей любого инструмента для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV). Ни ASML, ни Intel не раскрывают максимальную мощность источника света Twinscan EXE.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить