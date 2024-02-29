Intel и ASML достигли важного этапа «Первый свет» создания самого современного инструмента для производства микросхем

ASML и Intel заявили, что последняя достигла значительного успеха в работе с новейшей литографической системой ASML High-NA, включив источник света и сделав так, чтобы световой поток попадал на подложку. Это свидетельствует о том, что источник света и зеркала выровнены правильно, что является критически важным шагом в процессе выращивания. «Первый свет» свидетельствует о том, что один из основных компонентов системы Twinscan EXE:5000 работает, хотя еще и не на пике производительности.

В настоящее время Intel собирает свою первую литографическую машину Twinscan EXE:5000 на своем заводе вблизи Хиллсборо, штат Орегон. Машина будет использоваться в первую очередь для разработки технологических процессов, когда ее соберут через несколько месяцев, передаёт Tom’s Hardware.

Специалисты ASML все еще калибруют инструмент High-NA в Нидерландах, поэтому машина еще должна напечатать первые тестовые образцы. Во время недавнего испытания машина Veldhoven успешно продемонстрировала свои возможности на кремниевой пластине, подготовленной с помощью фоторезисторов, что свидетельствует о ее готовности к печати печатных схем. Это достижение, которое называют «Первым светом на пластине», знаменует значительный шаг вперед в области высокоабсорбционной УФ-литографии.

Ожидается, что в течение следующих нескольких лет ведущие производители микросхем, в том числе Intel, Samsung и TSMC, перейдут на литографию с использованием ультрафиолетового излучения с высоким разрешением. Intel уже выразила намерения использовать эту систему для будущего поколения микросхем на базе узлов Intel 14A.

Источник света является одной из самых сложных частей любого инструмента для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV). Ни ASML, ни Intel не раскрывают максимальную мощность источника света Twinscan EXE.

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