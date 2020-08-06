«Интертелеком» — всё? С 1 сентября оператор освободит частоты, ограничив предоставление услуг в 9 областях

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В прошлом месяце «большая тройка» мобильных операторов (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) приступила к расширению покрытия сетей 4G LTE (лицензии для запуска 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц они получили еще в марте, заплатив за них суммарно более 600 млн грн), а конфликт между НКРСИ и «Интертелекомом», как известно, давно исчерпан. Судьба одесского CDMA-оператора по-прежнему остается туманной, а недавнее заявление «Интертелекома» оптимизма не внушает.

5 августа оператор объявил предстоящем ограничении услуг в ряде областей Украины. Говоря точнее, с 1 сентября «Интертелеком» ограничит работу в девяти областях: Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой. Это связано с отказом от использования части радиочастотного ресурса — соответствующие обязательства компания взяла на себя в рамках подписанного с другими операторами соглашения о рефарминге частоты в диапазоне 800-900 МГц.

И хотя «Интертелеком» прямо не говорит, что больше не претендует на лицензию для строительства собственной сети 4G в диапазоне 900 МГц, как планировал изначально, это отчетливо читается в ниже приведённых строчках из пресс-релиза.

«В течении продолжительного времени компания «Интертелеком» находилась в процессе поиска и привлечения инвестиционной финансовой поддержки, что позволило бы организовать развертывание национальных сетей LTE и внедрение инновационных сервисов, отвечающих современным требованиям к качеству предоставления услуг и потребительским ожиданиям. Однако, затянувшаяся ситуация с карантинными ограничениями и дальнейшее распространение пандемии COVID-19, а также общая экономическая нестабильность в нашей стране и мире не позволила нашей компании реализовать финансовые договоренности с заинтересованными инвесторами и произвести в установленные сроки оплату стоимости лицензии на использование технологии LTE» пресс-служба «Интертелеком»

В «Интертелеком» еще раз подчеркивают, что не имеют никаких претензий к НКРСИ и обязуются выполнить все условия соглашения о рефарминге (то есть, освободить частоты), отчетливо давая понять, что конфликт (оператор не заплатил за лицензию) полностью разрешен.

Одновременно в компании заявляют о пересмотре стратегии развития. Три ключевых пункта плана:

отказ от части радиочастотного спектра, используемого в настоящий момент компанией;

оптимизация радио и транспортной сети в ряде регионов;

внедрение и активное развитие дополнительных инновационных IT сервисов.

Это, по словам компании, позволит сконцентрироваться на развитии элементов новой инфраструктуры в регионах с большой концентрацией абонентской аудитории и улучшить качественные характеристики предоставляемых голосовых и интернет сервисов.

За счет чего конкретно «Интертелеком» собирается спасать положение и выживать, из этого плана совершенно неясно. Похоже, вскоре «Интертелеком» может прекратить свое существование. И очень жаль.

Источник: «Интертелеком»