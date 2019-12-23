Инженерный образец 10-нм мобильного CPU Intel Tiger Lake достиг 4,0 ГГц при активности всех ядер





В следующем году Intel выведет на рынок мобильные процессоры нового поколения Tiger Lake-U/Y, которые заменят собой уже хорошо знакомые нам 10-нм Ice Lake-U/Y. Они останутся на техпроцессе 10 нм, но будут выделяться и новой процессорной архитектурой (Willow Cove вместо Sunny Cove), и новыми GPU — Intel Xe (Gen12) с 96 исполнительными блоками в топовой конфигурации. Intel пока скупится на подробности о многообещающем следующем поколении мобильных процессоров, поэтому их приходится собирать по крупицам.

Известный энтузиаст KOMACHI_ENSAKA, часто публикующий достоверную информацию о новинках, как раз преподнес новую порцию.

Ранее мы уже слышали, что поколение Tiger Lake получит вдвое больше кэш-памяти L3 и поддержку AVX-512, а также должно принести ощутимый прирост производительности за такт (IPC). Теперь же появились точные данные о частотах. Как сообщается, Intel удалось достичь базовой частоты 4,0 ГГц при активности всех ядер и максимальной турбо-частоты 4,3 ГГц при загрузке одного ядра для инженерного образца чипа Tiger Lake. И хотя это ниже максимума нынешних 14-нм чипов Comet Lake, которые достигают частоты 4,9 ГГц, по сравнении с Ice Lake улучшение весьма существенное. Для сравнения, самый быстрый процессор поколения Ice Lake, Core i7-1065G7 держит 3,5 ГГц при загрузке всех ядер и 3,9 ГГц — при загрузке одного ядра. К тому же, поскольку речь идет об инженерном образце, можно с большой уверенностью говорить, что финальный образец будет работать на более высоких частотах, что потенциально сулит существенный прирост производительности.

Повышение тактовой частоты также указывает на дальнейший прогресс в совершенствовании 10-нм технологии, что, как известно, дается Intel крайне непросто. Но разрыв по сравнению с оптимизированным и отлаженным 14-нм техпроцессом, с которым Intel взяла рубеж 5,0 ГГц на всех ядрах для настольных процессоров с выходом Tiger Lake должен заметно сократиться. С другой стороны, когда первые CPU Tiger Lake выйдут в настольном сегменте, пока можно только гадать.

Мобильные процессоры Ice Lake производятся по техпроцессу 10 нм+, в то время как Tiger Lake рассчитаны на следующий «дважды улучшенный» техпроцесс 10 нм++ с возросшей энергоэффективностью и частотным потенциалом, так что повышение частот было вполне ожидаемым.

Не так давно в сеть просочились свежие планы Intel, предусматривающие переход на техпроцесс 1,4 нм до 2029 года.

Источник: Tom’s Hardware