Intel грозится за десять лет освоить техпроцесс 1,4 нм





На недавней ежегодной конференции Credit Suisse генеральный директор Intel Роберт Суон признал застой в технологическом развитии Intel, назвал конкретные ошибки, которые привели к сложившейся ситуации и обозначил пути выхода из кризиса.

После возврата к старой «маятниковой» стратегии «тик-так» (двухлетний цикл разработки новых процессоров с последовательным чередованием перехода на новую микроархитектуру и освоением очередного шага технологических норм) Intel теперь ожидает освоить техпроцесс 7 нм в 2021 году, а на техпроцесс 5 нм — в 2024 году. Свежая дорожная карта позволяет заглянуть в более отдаленное будущее — и узнать планы Intel по освоению более тонких техпроцессов вплоть до 2029 года.

Слайд, озаглавленный как «In Moore We Trust» (В Мура верим), что весьма иронично, показали на недавнем мероприятии International Electron Devices Meeting (IEDM). Мартин ван ден Бринк, генеральный директор ASML, у которой Intel закупает фотолитографическое оборудование, делился прогнозом развития полупроводниковой индустрии.

Как видим, Intel планирует начать выпуск 7-нанометровой продукции с использованием EUV-литографии в 2021 году, как и обещал на днях глава, а в 2022 и 2023 году освоить улучшенные вариации технологии 7 нм+ и 7 нм++ с возросшей энергоэффективностью и производительностью. А вот техпроцесс 5 нм здесь идет на год раньше — 2023 года. В 2025 году Intel планирует приступить к выпуску 3-нанометровой продукции, спустя еще два года — шагнуть к 2 нм, а спустя еще два — к 1,4 нм! Ожидается, что на этом этапе будет достигнута плотность 1,6 млрд транзисторов на мм². Для сравнения, ранние 14-нм кристаллы Broadwell имели плотность 37,5 млн транзисторов на мм². Разумеется, это не окончательные планы и, с учетом нынешних проблем Intel с освоением 10-нм технологических норм, вероятно, сроки будут сдвигаться, причем не один раз. Но в любом случае, сейчас Intel ориентируется именно на эти сроки.

Этот слайд также подтверждает, что предыдущий техпроцесс в последней итерации будет полностью совместим со следующим более тонким техпроцессом, например, 7-нм++ и 5-нм. То есть, архитектура, созданная под нормы 5 нм без труда сможет быть адаптирована под 7 нм++ в случае возникновения проблем при переходе на следующий шаг технологических норм. Это полностью согласуется с недавними сведениями, что для 14-нм настольных процессоров Rocket Lake-S могут адаптировать новую 10-нм микроархитектуру Willow Cove.

Остается добавить, что переход на новый техпроцесс всегда происходит постепенно и может занять больше года. В этом году Intel действительно выпустила 10-нанометровые мобильные процессоры Ice Lake, хотя ноутбуков на них в продаже не слишком много из-за проблем с дефицитом. В то же время внедрение 10-нм техпроцесса для выпуска серверных процессоров ожидается в следующем году, а когда 10-нм настольные процессоры если и выйдут, то не раньше конца 2021 года.

Источник: WikiChip