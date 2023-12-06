iOS 17.2 добавит поддержку беспроводной зарядки Qi2 (мощностью 15 Вт) в iPhone 13 и 14

Как правило, Apple проявляет осторожность, когда дело касается внедрения новых стандартов. Но компания приятно удивила с реализацией стандарта Qi2 на своем новом iPhone 15, а теперь продолжает удивлять.

В примечаниях к выпуску новой версии iOS 17.2 RC (кандидат на выпуск) говорится, что это обновление добавляет «поддержку зарядного устройства Qi2 для всех моделей iPhone 13 и iPhone 14». Таким образом, указанные модели iPhone должны поддерживать беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт с помощью зарядных устройств, сертифицированных Qi2, хотя в примечаниях к выпуску не подтверждаются характеристики мощности. Вероятно, версия iOS 17.2 станет общедоступной через несколько дней.

До сих пор мощность беспроводной зарядки 15 Вт на этих моделях iPhone была возможна только через зарядные устройства, сертифицированные MagSafe. В то же время более доступные устройства, совместимые с MagSafe, ограничивались мощностью 7,5 Вт. Благодаря поддержке Qi2 потребители получат более широкий выбор доступных беспроводных зарядных устройств мощностью 15 Вт, поскольку производителям не придется платить Apple за сертификацию MagSafe.

Спецификация Qi2 была анонсирована на выставке CES 2023. Ее главной особенностью стал стандарт беспроводной быстрой зарядки, подобный MagSafe, даже для устройств Android. При этом используется Magnetic Power Profile для обеспечения совместимости телефонов и зарядных устройств. По данным WPC (Wireless Power Consortium), хотя выходная мощность в настоящее время ограничена 15 Вт, будущие итерации «значительно» поднимут уровень зарядки выше 15 Вт. Можно ожидать, что на грядущей выставке CES 2024 производители продемонстрируют множество Qi2-совместимых аксессуаров.

Источник: Engadget