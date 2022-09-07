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Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

Первым устройством, показанным во время проведения презентации Apple Far Out, стали умные часы Apple Watch Series 8. Дизайн новинки не претерпел существенных изменений по сравнению с предшественником, но много новшеств скрыто внутри часов.

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Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

  • В Apple Watch Series 8 интегрирован сенсор температуры, который большей частью ориентирован на отслеживание состояния женского организма. Датчик проверяет температуру тела каждые 5 секунд и способен фиксировать изменения температуры всего на 0,1 градуса Цельсия. Отслеживание температуры позволит более точно отслеживать менструальный цикл, определять дату овуляции и планировать беременность.
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  • Обновлённый набор внутренних сенсоров часов позволят определять момент аварии. С целью экономного использования ресурсов батареи, эта функция работает только во время управления автомобилем. Сенсоры способны определять различные типы аварий. При обнаружении аварии часы способны автоматически передавать информацию об инциденте спасательным службам, включая координаты места аварии.

Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

  • Новый режим энергосбережения Low Power Mode позволяет увеличить продолжительность автономной работы до 36 часов. В этом режиме отключается функция Always-On Display и автоматическое отслеживание тренировок, но продолжает работать отслеживание активности и аварий. Этот режим не будет эксклюзивом для Apple Watch Series 8. Он появится и в моделях предыдущих поколений, начиная с Series 4, использующих watchOS 9.

Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

  • Версия с поддержкой мобильной связи также сможет похвастаться международным роумингом.

Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

Умные часы Apple Watch Series 8 уже доступны для предварительного заказа, а их фактические продажи начнутся 16 сентября. Стандартная версия с GPS оценивается в $399, а модификация с поддержкой мобильной связи будет стоить $499.


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